с чего всё началось

«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — говорится в сообщении.

Политика В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.

Теннис Медведев объяснил удар по вышке во время матча ATP Cup Российский теннисист Даниил Медведев объяснил свое поведение во время матча с аргентинцем Диего Шварцманом в рамках турнира ATP Cup в Австралии.

Шоу-бизнес У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.

Политика Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.

Происшествия В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.

Происшествия В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Экономика В Якутске автотранспортное предприятие допустило нарушения на миллионы рублей Предприятие не платит в бюджет города арендные платежи за пользование земельными участками, на сегодня задолженность составляет около 16 млн рублей, за период 2012-2018 гг. предприятию была списана задолженность 14,2 млн рублей.

Экономика В России введены новые налоговые льготы для физлиц С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.

Армия и оружие Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету Причиной крушения украинского самолета могла стать иранская ракета Версию о том, что к падению пассажирского лайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" могло привести попадание из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), озвучило уже несколько источников.

Кино Бесплатные показы документальных фильмов пройдут в Иркутске В январе Иркутский областной кинофонд проведет образовательный проекте SiberiaDOC, в рамках которого пройдут бесплатные показы документальных фильмов.