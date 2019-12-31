Энергетика
News.ruКиев нарастил транзит газа в 2019 году на 3,2%
Украина в 2019-м нарастила транзит газа по своей территории на 3,2% (на 2 млрд 806,7 млн кубометров) по сравнению с 2018 годом — до 89 млрд 585,9 млн «кубов», передают представители «Укртрансгаза».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича шокировала поклонников смелым нарядом
Политика
Бывший канцлер Германии вступился за «Северный поток-2»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вступился за трубопровод «Северный поток-2» и раскритиковал санкции США против него.
Политика
Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
Энергетика
Белоруссия временно приостановила экспорт нефтепродуктов
Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов.
Политика
Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере Кулушевски
Туринский "Ювентус" объявил о трансфере полузащитника "Аталанты" Деяна Кулушевски.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Спорт
Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»
Хоккей
Дорофеев пропускает тренировку сборной России из-за болезни
Нападающий молодежной сборной России Павел Дорофеев пропускает тренировку перед матчем со Швецией в полуфинале МЧМ.
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Происшествия
Жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек
Жертвами крушения военного самолета "Антонов" на западе Судана стали 15 человек, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
Общество
Федору Добронравову разрешили въезд на Украину
Футбол
Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»
Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».
Армия и оружие
Ким Чен Ын отказался соблюдать мораторий на ядерные испытания
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не намерен соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия и баллистических ракет.
Происшествия
В Кузбассе возбудили уголовное дело после избиения заключенных в СИЗО
Следователи Кемеровской области возбудили уголовное дело о превышении служебных полномочий с применением насилия, после того как в Сети появилась видеозапись, на которой сотрудники СИЗО избивали заключенных.
Здоровье
Что происходит с женским организмом после 40 лет
Медицинские специалисты рассказали, что происходит с женским организмом после 40 лет.
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26
По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Кино
Джеймс Ганн мог снять собственного «Супермена»
Оказалось, что у Ганна действительно был свой шанс снять историю про Кларка Кента.
Политика
В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
Спорт
Радимов призвал россиян ехать на Олимпиаду: забейте на WADA
Тренер Владислав Радимов, в прошлом известный футболист, высказался по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в сторону российских спортсменов, передает РИА "Новости".
Хоккей
Ковальчук подписал контракт с «Монреалем»
Общество
Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии
В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на все модели LADA на 5 – 23 тыс. рублей.