Энергетика

News.ruNews.ruКиев нарастил транзит газа в 2019 году на 3,2%

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Украина в 2019-м нарастила транзит газа по своей территории на 3,2% (на 2 млрд 806,7 млн кубометров) по сравнению с 2018 годом — до 89 млрд 585,9 млн «кубов», передают представители «Укртрансгаза».
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Киев нарастил транзит газа в 2019 году на 3,2%

News.ruвчера в 08:50

«Высокие ожидания — не оправдались»: на Украине упала добыча газа

REGNUM05:51
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
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