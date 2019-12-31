Украина в 2019-м нарастила транзит газа по своей территории на 3,2% (на 2 млрд 806,7 млн кубометров) по сравнению с 2018 годом — до 89 млрд 585,9 млн «кубов», передают представители «Укртрансгаза».

Киев нарастил транзит газа в 2019 году на 3,2%

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