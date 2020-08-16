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РИА Новости
РИА Новости

Киев назвал освобождение задержанных в Минске россиян безответственным

Официальный Минск, передав Москве 32 граждан, продемонстрировал что историческая близость народов Украины и Белоруссии и принцип взаимной помощи для него "ничего не стоит", соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте офиса президента.В источнике
С чего всё началось
Официальный Минск, освободив «вагнеровцев», продемонстрировал, что историческая близость народов Украины и Белоруссии и принцип взаимопомощи ничего не стоят, заявили
 в офисе президента Украины.
Коммерсантъвчера в 11:56
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Киев заявил, что для Минска «историческая близость ничего не стоит»

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Зеленский оценил выдачу «вагнеровцев» России почти как предательство Минска по отношению к Киеву

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Умер младший брат президента США Роберт Трамп

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Газета.Ruвчера в 05:18
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Кандидат в президенты Белоруссии отказался принять поклон Лукашенко

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Lenta.ruвчера в 16:20