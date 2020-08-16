Киев назвал освобождение задержанных в Минске россиян безответственным

Официальный Минск, передав Москве 32 граждан, продемонстрировал что историческая близость народов Украины и Белоруссии и принцип взаимной помощи для него "ничего не стоит", соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте офиса президента.