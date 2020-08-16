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РИА Новости
РИА Новости

Киев назвал освобождение задержанных в Минске россиян безответственным

Официальный Минск, передав Москве 32 граждан, продемонстрировал что историческая близость народов Украины и Белоруссии и принцип взаимной помощи для него "ничего не стоит", соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте офиса президента.В источнике
С чего всё началось
Официальный Минск, освободив «вагнеровцев», продемонстрировал, что историческая близость народов Украины и Белоруссии и принцип взаимопомощи ничего не стоят, заявили
 в офисе президента Украины.
Коммерсантъвчера в 11:56
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Офис Зеленского выразил сожаление в связи с передачей «боевиков ЧВК» России

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Киев заявил, что для Минска «историческая близость ничего не стоит»

Вести.Ruвчера в 11:54
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Офис Зеленского предъявил новые претензии Минску из-за передачи бойцов ЧОП России

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Зеленский оценил выдачу «вагнеровцев» России почти как предательство Минска по отношению к Киеву

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Киев назвал освобождение задержанных в Минске россиян безответственным

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РБКвчера в 13:05
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«Историческая близость наших двух народов для Минска ничего не стоит»: Киев прокомментировал выдачу «вагнеровцев» России

КП - Беларусьвчера в 13:25

Эксперты Sohu восхитились возможностями транспортного самолета ПАК ТА

Россия до сих пор владеет авиапарком самолетов Ан-124, которые по своей грузоподъемности превосходят даже американские транспортники Lockheed C-5 Galaxy сообщение Sohu В Китае рассказали, что характеристики нового транспортного российского самолета должны превзойти возможности Boeing C-17 Globemaster III из США, а также европейского Airbus A400M.
Piter.tv00:41
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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выступил с предложением ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в Россию запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
РИА Новости00:59
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Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
Известия18:15
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Депутат Рады: Порошенко планирует государственный переворот на Украине

Украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что бывший президент страны Петр Порошенко собирается организовать государственный переворот.
Общественная служба новостейвчера в 22:09
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Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток прибыл в Магадан

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках поездки по дальневосточным регионам прибыл в Магадан, где планирует встретиться с губернатором области Сергеем Носовым и осмотреть социальные объекты и инфраструктуру.
Известия20:55
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Huawei Mate 40 получит камеру на 50 Мп

Что касается стандартного Mate 40, то он получит основную камеру с модулями 8, 20 и 50 Мп, батарею емкостью 4300 мАч, а также дисплей 6,67 дюйма с кадровой частотой 90 Гц и загнутым на боковые кромки дисплеем.
Evo-rus.comвчера в 11:16
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