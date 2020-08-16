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РИА Новости
РИА Новости

Киев назвал освобождение задержанных в Минске россиян безответственным

Официальный Минск, передав Москве 32 граждан, продемонстрировал что историческая близость народов Украины и Белоруссии и принцип взаимной помощи для него "ничего не стоит", соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте офиса президента.В источнике
С чего всё началось
Официальный Минск, освободив «вагнеровцев», продемонстрировал, что историческая близость народов Украины и Белоруссии и принцип взаимопомощи ничего не стоят, заявили
 в офисе президента Украины.
Коммерсантъвчера в 11:56
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Офис Зеленского выразил сожаление в связи с передачей «боевиков ЧВК» России

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Офис Зеленского назвал безответственной передачу «боевиков ЧВК» России

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Киев заявил, что для Минска «историческая близость ничего не стоит»

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Зеленский оценил выдачу «вагнеровцев» России почти как предательство Минска по отношению к Киеву

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«Историческая близость наших двух народов для Минска ничего не стоит»: Киев прокомментировал выдачу «вагнеровцев» России

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Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана, передают «РИА Новости» 16 апреля со ссылкой на заявление Назарбаевой.
Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана
Известиявчера в 12:15
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Данкверт рассказал об изощренных способах ввоза «санкционки» в Россию

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию, заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт (будет опубликовано в понедельник, 16 августа).
РБК17:00
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Фигуристка Алина Загитова поступила на факультет журналистики

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультет журналистики — об этом сообщила ведущий специалист факультета Мария Базалеева.
Salt Magвчера в 10:29
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Определен ключевой ген для улучшения лечения рассеянного склероза

Исследователи из Каролинского института изучили возможные механизмы, влияющие как на то, насколько хорошо олигодендроциты созревают в функциональные клетки, так и на их выживаемость во время этого процесса.
ГЛАС.RU14 августа в 11:33