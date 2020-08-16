Киев назвал освобождение задержанных в Минске россиян безответственным
Официальный Минск, передав Москве 32 граждан, продемонстрировал что историческая близость народов Украины и Белоруссии и принцип взаимной помощи для него "ничего не стоит", соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте офиса президента.В источнике
С чего всё началось
Официальный Минск, освободив «вагнеровцев», продемонстрировал, что историческая близость народов Украины и Белоруссии и принцип взаимопомощи ничего не стоят, заявили
в офисе президента Украины.
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