Политика
РИА НовостиКиев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) по итогам встречи, прошедшей 9 декабря в Париже, приняли коммюнике.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских переговорах" официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.РИА Новости15:25
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В МИД Украины назвали желающие участвовать в «нормандском формате» страны
Национальная служба новостей15:59
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ЖКХ
РСТ в Забайкалье определилась с тарифом за вывоз мусора
Региональная служба по тарифам в Забайкальском крае представила тариф на вывоз мусора в 77 рублей в месяц, сообщается 1 декабря в официальном телеграм-канале правительства 75.RU.
Общество
В Хабаровске эвакуировали 35 детсадов из-за сообщений о минировании
В Хабаровске эвакуировали 35 детских садов из-за полученных сообщений о минировании зданий. Об этом сообщили в городской администрации.
Наука
Ученые восстановили облик девушки из каменного века по куску жвачки
Ученым удалось заполучить ДНК из жвачки из смолы березы, которую девушка эпохи неолита выплюнула более 5700 лет назад на юге Дании на острове Лоллан.
Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
Футбол
Как «Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет разошлись нулевой ничьей
«Барселона» разошлась миром с «Реалом Сосьедад», а «Реал» — с «Валенсией».
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Общество
Роструд напомнил о восьми коротких рабочих неделях в 2020 году
Восемь сокращенных рабочих недель ожидают россиян в следующем году, сообщили «РИА Новости» в Роструде.
Фигурное катание
Загитова поделилась видео с тренировки
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась видео с тренировки на катке в «Самбо-70».
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor скоро получат Android 10
В декабре компания Huawei запускает бета-тестирование EMUI 10 фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 для оставшихся смартфонов, заявленных на первый этап программы.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Питтсбург» Малкина
Российский хоккеист Илья Ковальчук может стать партнером Евгения Малкина в "Питтсбурге".
Общество
Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Экономика
Выдачу ипотеки могут ужесточить
Летом 2020 года могут ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотеке, сообщил Центробанк в своем докладе.
Политика
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Происшествия
Полиция начала проверку сообщений о проникновении в резиденцию Трампа
Факт возможного проникновения неизвестных на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, находящегося в американском штате Флорида, проверяет местная полиция, 18 декабря сообщает издание Miami Herald.
Наука
Искусственный интеллект предсказывает риск рака груди
Ученые из Швеции разработали модель риска на основе глубокой сети нейронов - это разновидность искусственного интеллекта, которая может добывать большие объемы информации из маммограмм.
Происшествия
В Приморье оштрафовали американцев, снимавших фильм для Discovery
Фрунзенский суд Владивостока оштрафовал пятерых граждан США, которые снимали фильм для Discovery, за то, что они указали неверную цель визита при въезде в страну, сообщил РИА Новости представитель суда.
Музыка
Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта
Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Происшествия
Суд арестовал трех новых фигурантов дела Арашуковых
Басманный суд Москвы арестовал до 17 февраля трех новых фигурантов дела о хищении газа, по которому проходят Рауль Арашуков и его сын - бывший сенатор Рауф Арашуков.
Футбол
Роналду выпрыгнул на 71 см, оформляя победный гол в ворота «Сампдории»
Оформляя гол в ворота Эмиля Аудеро, 34-летний португалец подпрыгнул на 71 см, а во время удара по снаряду футболист и вовсе находился на высоте 256 см. Напомним, что этот мяч стал победным.
Авто
Skoda показала интерьер нового кроссовера
Компания Skoda готовится вывести на рынок свой самый бюджетный кроссовер.
Гаджеты
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A01
Гаджеты
Процессоры AMD Renoir для ноутбуков предложат интегрированную графику Vega 13
Что касается семейства мобильных гибридных процессоров AMD Renoir, то в него войдёт восемь моделей с уровнем TDP в 15 Вт и ещё шесть более мощных моделей с TDP в 45 Вт. Среди более мощных чипов будут присутствовать модели со встроенной графикой, включающей 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков.
Происшествия
В Бурятии голодные собаки растерзали тело новорожденного ребенка
Сообщается, что бездыханное тело новорожденного мальчика обнаружили утром 16 декабря местные жители.
Общество
Бывшая жена Грудинина стала бизнес-партнером видного депутата-единоросса
Экс-супруга бывшего кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина Ирина оказалась бизнес-партнером депутата Госдумы, видного единоросса Дмитрия Саблина.