Экономика

REGNUMREGNUMКиев назвал сумму, которую рассчитывает получить с транзита газа из РФ

Получить $15 млрд за пять лет за счёт транзита российского газа рассчитывает Украина, сообщил 24 декабря украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, пишет «Европейская правда».
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«Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи – это более 3 млрд долларов по арбитражу, плюс ориентировочно 3 млрд долларов за транзит на год в течение пяти лет», – отметил Оржель в своем материале для издания «Экономическая правда
».
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