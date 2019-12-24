с чего всё началось

Получить $15 млрд за пять лет за счёт транзита российского газа рассчитывает Украина, сообщил 24 декабря украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, пишет «Европейская правда».

Киев назвал сумму, которую рассчитывает получить с транзита газа из РФ

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