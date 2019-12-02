Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаКиев назвал условия отказа от судебных исков к «Газпрому»

В общей сложности «Нафтогаз» оценивает свои претензии к российской компании в 22 миллиарда долларов. Киев готов принять прямые поставки российского газа в качестве компенсации по судебным искам, которые он выиграл в международных судах.
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Условия для отказа от исков к «Газпрому» назвали в Минэнерго Украины

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На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

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