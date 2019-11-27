Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита. Он отметил, что всё остальное является вопросом переговоров между коммерческими структурами.

с чего всё началось

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил о неприемлемости для Киева предложения "Газпрома" "Нафтогазу" продлить контракт на транзит газа либо заключить новый на один год со взаимным отказом от претензий. По словам Гончарука, у Украины два условия.

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