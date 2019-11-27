Политика
РИА НовостиКиев назвал условия заключения контракта на транзит газа
Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил о неприемлемости для Киева предложения "Газпрома" "Нафтогазу" продлить контракт на транзит газа либо заключить новый на один год со взаимным отказом от претензий. По словам Гончарука, у Украины два условия.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита. Он отметил, что всё остальное является вопросом переговоров между коммерческими структурами.RT на русском11:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:22, Ашберн
Хоккей
17-летний Аскаров дебютирует в КХЛ за СКА в матче с «Сочи»
Встреча будет проходить сегодня, 27 ноября, начало — в 19:30 мск. В составе СКА в КХЛ дебютирует 17-летний голкипер Ярослав Аскаров.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Футбол
Путин обещал главе УЕФА лучшее проведение ЕВРО-2020 в Петербурге
Россия сделает все, чтобы матчи первенства Европы в Санкт-Петербурге прошли на самом высоком организационном уровне Президент России Владимир Путин пообещал, что РФ подготовит проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году в Санкт-Петербурге наилучшим образом.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о второй беременности Меган Маркл
Британские СМИ сообщили, что герцогиня Сассекская Меган Маркл снова беременна. Якобы принц Гарри с супругой пока скрывают эту информацию.
Космос
NASA официально обнаружило водяной пар в Европе
27.11.19 Существование воды на Европе, луне Юпитера, официально подтверждено НАСА.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Футбол
Transfermarkt: Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году
Напомним, что Месси выигрывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 году.
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 декабря
Каждый новый месяц приносит изменения в жизнь россиян. О том, какие новшества ждут россиян в декабре, сообщает DEITA.
Шоу-бизнес
Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»
Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
Энергетика
«Сила Сибири» ударит по Европе и позволит РФ упрочить позиции в Азии
Запуск «Силы Сибири» изменит баланс рынка в Европе, усилит связи между Москвой и Пекином, а также позволит России увеличить присутствие на перспективном азиатском рынке.
Происшествия
В Приморье застрелили казачьего атамана
Согласно информации на сайте Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора "Барабашевский" Владивостокского городского казачьего общества "Войско Уссурийских казаков".
Футбол
Бригада Виталия Мешкова обслужит матч «Зенита» со «Спартаком»
Главный поединок уик-энда, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга на стадионе «Газпром Арена» примет столичный «Спартак», будут обсуживать Виталий Мешков, его ассистентами станут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Футбол
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов
Общество
Стал известен гонорар Софии Ротару за выступления в России
Советская и украинская певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать $60 тыс. (около 3,8 млн рублей), пишет kp.ru со ссылкой на генерального менеджера одного из столичных агентств.
Политика
Трамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге
Президент США Дональд Трамп подписал документ в поддержку протестующих в Гонконге.
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз
Экс-солистка группы "Ранетки" Женя Огурцова вышла замуж в третий раз.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Происшествия
Пострадавшей в ДТП в Доминикане ампутировали руки
Руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов сообщил, что одной из пострадавших в аварии с автобусом в Доминикане пришлось ампутировать обе руки, передает «Лента.ру».
Культура
«Союзмультфильм» покажет продолжение «Умки» к 50-летию мультфильма
Политика
Польский депутат призвал власти страны прекратить злить Россию
Депутат польского парламента Кшиштоф Босак обратился к властям страны с призывом поменять подход к внешней политике и политике безопасности.
Киберспорт
В Overwatch разрешили поиграть бесплатно до 4 декабря
При покупке Overwatch после бесплатного пробного периода прогресс для учётной записи будет сохранён.
Политика
Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах
Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Общество
В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.