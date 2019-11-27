Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа из России

Гончарук подчеркнул, что Киев и Москва обсуждают только вопрос продления транзита газа в Евросоюз. Отдельные переговоры о покупке российского газа не ведутся, пишет РИА «Новости». В частности, Украина настаивает на продлении контракта по европейским правилам — на более длительный срок.
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Игорь Ананских
Если эти пути будут найдены, то контракт будет, если не будут, то контракта не будет. Ситуация очень простая, и шантажировать никого не стоит.
— Игорь Ананских, российский депутатРЕН ТВ вчера в 18:56
с чего всё началось

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Киев назвал два условия заключения контракта на транзит газа из России

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В Киеве назвали условия заключения контракта на транзит российского газа

RT на русскомвчера в 12:40

Киев настаивает на долгосрочном контракте на транзит российского газа

ФАНвчера в 10:12
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:52, Ашберн
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Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске

В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
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REGNUM 02:19
Происшествия

Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины

Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.
РИА Новости 01:32
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Совет относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки» дал президенту Украины Владимиру Зеленскому его литовский коллега Гитанас Науседа.
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Происшествия

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Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
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Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
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Принц Чарльз доказал, что готов стать королем

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Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о своей дочери Марии, которая вышла из комы несколько лет назад.
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В Госдуме предложили сократить новогодние праздники

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ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет

Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 12:14
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