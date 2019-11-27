Политика
Телеканал 360°Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа из России
Гончарук подчеркнул, что Киев и Москва обсуждают только вопрос продления транзита газа в Евросоюз. Отдельные переговоры о покупке российского газа не ведутся, пишет РИА «Новости». В частности, Украина настаивает на продлении контракта по европейским правилам — на более длительный срок.
Читать в источнике
Оценить33
Если эти пути будут найдены, то контракт будет, если не будут, то контракта не будет. Ситуация очень простая, и шантажировать никого не стоит.
— Игорь Ананских, российский депутатРЕН ТВ вчера в 18:56
с чего всё началось
Ранее Гончарук заявил, что двумя условиями украинской стороны для заключения нового контракта на транзит газа являются европейские правила и вопрос долгосрочного транзита. Он отметил, что всё остальное является вопросом переговоров между коммерческими структурами.RT на русскомвчера в 11:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Киев назвал два условия заключения контракта на транзит газа из России
Комсомольская правдавчера в 10:57
Гадание на газовой гуще. Как и будет ли получать газ Украина с 2020 года
Национальная служба новостей00:30
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:52, Ашберн
Происшествия
Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ «Шараповские»
Футбол
Дзюба и Оздоев принесли «Зениту» победу над «Лионом»
Религия
У православных начинается Рождественский пост
С четверга, 28 ноября, православные верующие вступают в 40-дневный Рождественский пост, который завершится 6 января, накануне праздника Рождества Христова.
Политика
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Общество
Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое
Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске
В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
Происшествия
Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.
Авто
Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Политика
Президент Литвы дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Совет относительно предстоящих переговоров лидеров стран «нормандской четвёрки» дал президенту Украины Владимиру Зеленскому его литовский коллега Гитанас Науседа.
Политика
Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей.
Здоровье
Умерла малолетняя пациентка трансплантолога Каабака
Малолетняя пациентка Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) скончалась дома — ее операцию по пересадке почек отложили из-за увольнения доктора Михаила Каабака.
Общество
Шнурова пригласили познакомиться со сварщиками
Общество
Казань возглавила рейтинг лучших городов России по качеству жизни
Ранее ГЛАС сообщал, что Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге по качеству дорог для поездок на машине.
Политика
Администрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО
Администрация президента США Дональда Трампа намерена уменьшить объем выплат в бюджет НАТО, передает ТАСС.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти
Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
Шоу-бизнес
Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Алдонин поведал, что о беременности супруги знали только самые близкие, в том числе и дочь от его брака с Юлией Началовой Вера.
Общество
Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей
Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.
Экономика
Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию
Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Происшествия
Новосибирскую школьницу после скандального чаепития пнул одноклассник
Общество
Принц Чарльз доказал, что готов стать королем
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о дочери, вышедшей из комы
Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о своей дочери Марии, которая вышла из комы несколько лет назад.
Армия и оружие
Первый модернизированный Ту-160М передали на испытания
В январе министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во время совещания в Казани сообщил, что первый серийный глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М должен поступить в войска в 2021 году.
Общество
Назван гонорар новогодних выступлений Ротару в России
Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние праздники
Предложение по сокращению продолжительности новогодних праздников поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Общество
ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет
Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ».