Политика
REGNUMКиев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР — глава офиса Зеленского
Глава офиса Зеленского уверен, что на переговорах в Минске представлены исключительно Россия, Украина и ОБСЕ. Кроме того, Ермак отметил, что Украина не отказывается провести 25 октября 2020 года местные выборы на всей территории, включая территорию ДНР и ЛНР.
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Новости за ночь: У Зеленского потребовали заменить представителей ЛНР и ДНР на переговорах
Национальная служба новостей00:44
Власти Украины обозначили, с кем теперь будут вести переговоры о мире в Донбассе
Коммерсантъвчера в 18:04
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:16, Ашберн
Общество
Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила российским регионам на фоне эпидемии коронавируса менять тарифы для электричек.
Lenta.ru 09:50
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Здоровье
В Кирове вакцину от полиомиелита протестируют против коронавируса
В Кировской области планируют тестировать вакцину от полиомиелита в качестве профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Киров 10:25
Общество
В Югре вводится обязательный масочный режим
Ханты-Мансийск, 5 мая 2020, 16:13 — REGNUM В Югре вводится масочный режим.
REGNUM 09:13
Здоровье
Евгений Куйвашев рассказал о больничных для беременных и когда откроются детские сады
Одна из подписчиц попросила главу региона включить беременных и больных сахарным диабетом на инсулине в список лиц, которым обязаны дать больничный в период карантина.
Областная газета 01:05
Происшествия
На Кубани число случаев коронавируса достигло 1244
В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 82 человек.
Деловая газета. Юг 03 мая в 03:58
Общество
Глава Подмосковья поручил помочь в оформлении пропусков пожилым людям
"Воробьев провел селекторное, поручено организовать помощь с получением пропусков людям 65 лет и старше для возможности выезда на дачу", - говорится в сообщении официального Telegram-канала главы региона.
ТАСС 09:23
Общество
В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро
Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.
РИА Новости 07:11
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Общество
Умер член президиума РАН Евгений Микрин
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.
ТАСС 02:56
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
Общество
В семи районах Ленинградской области введут масочный режим
Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости 09:40
Общество
Коломна стала лидером Подмосковья по новым случаям коронавируса
За истекшие сутки в Коломне были выявлены 76 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 10:38
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая
Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском вчера в 00:40
Общество
В Саратовской области прибавилось 50 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Саратовской области выявили 50 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе.
АиФ Саратов 03 мая в 07:19
Происшествия
ЕСПЧ постановил выплатить €2 тыс. дочери самого богатого ректора России
Как следует из сообщения ЕСПЧ, в 2011 году Литвиненко из-за ссоры с отцом покинула Россию вместе с несовершеннолетним сыном.
РБК 10:49
Общество
Роддом №6 в Петербурге остановил приём пациенток из-за коронавируса
Как сообщает издание "Фонтанка", в роддоме №6 в Петербурге у одной из пациенток обнаружили коронавирус без клинических проявлений.
Питерские заметки 10:32
Футбол
Агуэро не включил Марадону в сборную лучших аргентинских футболистов
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро составил команду из пяти лучших аргентинских футболистов в истории, сообщает TyC Sports со ссылкой на эфир в «Инстаграме».
Чемпионат 08:13
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Общество
Британия стала первой по смертности от коронавируса в Европе
Британия стала первой в Европе по уровню смертности от коронавируса.
РЕН ТВ 09:42
Общество
В Москве обсудили введение масочного режима в общественных местах
Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание госсовета по коронавирусу, на котором обсуждалось введение масочного режима в столице.
Известия 07:11
Кино
Сильвестр Сталлоне анонсировал работу над сиквелом «Разрушителя»
Народные новости 10:11
Политика
Глава Нижнего Новгорода уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Армия и оружие
Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии
«Разрешив Ирану использовать авиабазу «Хмеймим», Россия бросила вызов Нетаньяху, буквально указывая на то, что всего лишь одна попытка нападения на российскую военную авиабазу в Сирии, вне зависимости от обстоятельств, приведет не только к уничтожению израильских самолетов, но и к нанесению ударов по самому Израилю», - цитирует АвиаПро слова своего эксперта.
Вечерний курьер 10:14
Общество
Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний
Кавказский узел вчера в 19:28
Политика
Лукашенко анонсировал телефонные переговоры с Путиным
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут телефонные переговоры 5 мая.
ФАН 05:44
Хоккей
Матвей Мичков объяснил свой переход из «Локомотива» в систему СКА
Новобранец системы СКА Матвей Мичков объяснил свой переход в систему петербургского клуба.
Спорт день за днем вчера в 06:49
Общество
Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей
Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
Культура
Стефани Майер анонсировала новую книгу саги «Сумерки»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер сообщила, что выпустит продолжение истории о вампирах, передает The New York Times.
Газета.Ru вчера в 12:24
Общество
Трое журналистов умерли в России от коронавируса
«В России скончались трое журналистов, более ста заразились коронавирусом», — уточнил он.
Городовой 08:11