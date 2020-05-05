Глава офиса Зеленского уверен, что на переговорах в Минске представлены исключительно Россия, Украина и ОБСЕ. Кроме того, Ермак отметил, что Украина не отказывается провести 25 октября 2020 года местные выборы на всей территории, включая территорию ДНР и ЛНР.

Киев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР — глава офиса Зеленского

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