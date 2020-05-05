Политика

REGNUMREGNUMКиев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР — глава офиса Зеленского

Глава офиса Зеленского уверен, что на переговорах в Минске представлены исключительно Россия, Украина и ОБСЕ. Кроме того, Ермак отметил, что Украина не отказывается провести 25 октября 2020 года местные выборы на всей территории, включая территорию ДНР и ЛНР.
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Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР

Газета.Ru08:38

Киев больше не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР

Life.ru05:57

Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР

Московский Комсомолецвчера в 19:23

Киев объявил, что больше не хочет вести переговоры с нынешними представителями самопровозглашенных республик Донбасса

Эхо Москвы02:32

Новости за ночь: У Зеленского потребовали заменить представителей ЛНР и ДНР на переговорах

Национальная служба новостей00:44

Киев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР — глава офиса Зеленского

REGNUM04:22

Власти Украины обозначили, с кем теперь будут вести переговоры о мире в Донбассе

Коммерсантъвчера в 18:04
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:16, Ашберн
Общество

Российским регионам разрешили менять тарифы для электричек

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила российским регионам на фоне эпидемии коронавируса менять тарифы для электричек.
Lenta.ru 09:50
32
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
2K
Здоровье

В Кирове вакцину от полиомиелита протестируют против коронавируса

В Кировской области планируют тестировать вакцину от полиомиелита в качестве профилактики коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец Киров 10:25
Общество

В Югре вводится обязательный масочный режим

Ханты-Мансийск, 5 мая 2020, 16:13 — REGNUM В Югре вводится масочный режим.
REGNUM 09:13
18
Здоровье

Евгений Куйвашев рассказал о больничных для беременных и когда откроются детские сады

Одна из подписчиц попросила главу региона включить беременных и больных сахарным диабетом на инсулине в список лиц, которым обязаны дать больничный в период карантина.
Областная газета 01:05
3
Происшествия

На Кубани число случаев коронавируса достигло 1244

В Краснодарском крае за последние сутки тест на новую коронавирусную инфекцию подтвердился еще у 82 человек.
Деловая газета. Юг 03 мая в 03:58
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Общество

Глава Подмосковья поручил помочь в оформлении пропусков пожилым людям

"Воробьев провел селекторное, поручено организовать помощь с получением пропусков людям 65 лет и старше для возможности выезда на дачу", - говорится в сообщении официального Telegram-канала главы региона.
ТАСС 09:23
15
Общество

В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро

Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.
РИА Новости 07:11
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Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
80
Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.
ТАСС 02:56
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Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
1,2K
Общество

В семи районах Ленинградской области введут масочный режим

Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости 09:40
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Общество

Коломна стала лидером Подмосковья по новым случаям коронавируса

За истекшие сутки в Коломне были выявлены 76 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Московский Комсомолец 10:38
792
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском вчера в 00:40
1,4K
Общество

В Саратовской области прибавилось 50 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Саратовской области выявили 50 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе.
АиФ Саратов 03 мая в 07:19
397
Происшествия

ЕСПЧ постановил выплатить €2 тыс. дочери самого богатого ректора России

Как следует из сообщения ЕСПЧ, в 2011 году Литвиненко из-за ссоры с отцом покинула Россию вместе с несовершеннолетним сыном.
РБК 10:49
Общество

Роддом №6 в Петербурге остановил приём пациенток из-за коронавируса

Как сообщает издание "Фонтанка", в роддоме №6 в Петербурге у одной из пациенток обнаружили коронавирус без клинических проявлений.
Питерские заметки 10:32
25
Футбол

Агуэро не включил Марадону в сборную лучших аргентинских футболистов

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро составил команду из пяти лучших аргентинских футболистов в истории, сообщает TyC Sports со ссылкой на эфир в «Инстаграме».
Чемпионат 08:13
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
456
Общество

Британия стала первой по смертности от коронавируса в Европе

Британия стала первой в Европе по уровню смертности от коронавируса.
РЕН ТВ 09:42
2
Общество

В Москве обсудили введение масочного режима в общественных местах

Мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание госсовета по коронавирусу, на котором обсуждалось введение масочного режима в столице.
Известия 07:11
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Кино

Сильвестр Сталлоне анонсировал работу над сиквелом «Разрушителя»

Народные новости 10:11
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Политика

Глава Нижнего Новгорода уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
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Армия и оружие

Россия бросила Нетаньяху вызов в Сирии

«Разрешив Ирану использовать авиабазу «Хмеймим», Россия бросила вызов Нетаньяху, буквально указывая на то, что всего лишь одна попытка нападения на российскую военную авиабазу в Сирии, вне зависимости от обстоятельств, приведет не только к уничтожению израильских самолетов, но и к нанесению ударов по самому Израилю», - цитирует АвиаПро слова своего эксперта.
Вечерний курьер 10:14
3
Общество

Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний

Кавказский узел вчера в 19:28
12
Политика

Лукашенко анонсировал телефонные переговоры с Путиным

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут телефонные переговоры 5 мая.
ФАН 05:44
27
Хоккей

Матвей Мичков объяснил свой переход из «Локомотива» в систему СКА

Новобранец системы СКА Матвей Мичков объяснил свой переход в систему петербургского клуба.
Спорт день за днем вчера в 06:49
Общество

Автоэксперт перечислил новые штрафы для водителей

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, какие штрафы планируют ввести российские власти. Об этом пишет агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:11
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Культура

Стефани Майер анонсировала новую книгу саги «Сумерки»

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер сообщила, что выпустит продолжение истории о вампирах, передает The New York Times.
Газета.Ru вчера в 12:24
35
Общество

Трое журналистов умерли в России от коронавируса

«В России скончались трое журналистов, более ста заразились коронавирусом», — уточнил он.
Городовой 08:11
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