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РИА Новости

Киев не рассматривает сценарий, при котором не получит деньги от МВФ

Украина даже не рассматривает сценарий, при котором страна не получит финансирование от МВФ, заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.В источнике
РИА Новости
REGNUM
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Глава Нацбанка Украины: мы не хотим думать, что МВФ нам не поможет

РЕН ТВ12:59

Украина отказалась от сценария, при котором не получит финансирования от МВФ

ГЛАС.RU12:44

Киев отказался от сценария, при котором не получит деньги от МВФ

News.ru12:29

Сценарий с отказом в предоставлении кредита МВФ не рассматривают в Киеве

Экономика сегодня12:38

Киев не мыслит сценарий, при котором не получит деньги от МВФ

ИА Красная Весна12:03

Киев не рассматривает сценарий, при котором не получит деньги от МВФ

РИА Новости11:49

Глава нацбанка: Украина не мыслит себя без кредитов МВФ

REGNUM08:51
Интересное

В Шереметьево приземлился готовившийся к аварийной посадке самолет «Аэрофлота»

В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку Airbus компании «Аэрофлот», готовившийся к аварийной посадке после сигнала об открытом грузовом отсеке, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
Коммерсантъ12:52

СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-2 на Кубани

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 60-летнего пилота при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Северском районе Кубани (часть 2 статья 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Российская газета12:30

Россияне в 2021 году сократили почти на четверть траты на бензин

Общий объем расходов россиян на АЗС за I квартал 2021 года снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек составил 1 228 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).
ТАСС02:03