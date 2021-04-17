В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку Airbus компании «Аэрофлот», готовившийся к аварийной посадке после сигнала об открытом грузовом отсеке, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
Следователи возбудили уголовное дело после гибели 60-летнего пилота при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Северском районе Кубани (часть 2 статья 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").
Общий объем расходов россиян на АЗС за I квартал 2021 года снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек составил 1 228 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).