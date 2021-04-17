Россияне в 2021 году сократили почти на четверть траты на бензин

Общий объем расходов россиян на АЗС за I квартал 2021 года снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек составил 1 228 рублей, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).