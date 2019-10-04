Политика
РЕН ТВЗакон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине
На Украине заявили о том, что не будут выносить закон о предоставлении особого статуса Донбассу на референдум. Об этом сообщил глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.
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Проект об особом статусе Донбасса не будут выносить на референдум, заявили в Раде
Народные новостивчера в 17:22
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Музыка
На концерте Бузовой в новокузнецком цирке произошла давка
Российская газета 04:43
Наука
Уникальный «алмаз-матрешку» нашли в Якутии
Алмаз, внутри которого находится другой драгоценный камень, найден на территории Нюрбинского горно-обогатительного комбината «Алроса».
REGNUM 08:46
Общество
Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей
Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.
Российская газета 08:40
Политика
Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать
Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Телеканал 360° вчера в 12:25
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Pravda.Ru 07:50
Политика
Песков прокомментировал исследования о падении дохода среднего класса
В Кремле с большим вниманием относятся к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя исследования о падении дохода среднего класса в России.
РИА Новости 05:49
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» получит нижегородские моторы
Двигатели для «Патриот» начали выпускать на ЗМЗ в Нижегородской области.
SpeedMe 05:40
Авто
Toyota RAV4 прошёл новый «лосиный тест»
Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, который еще недавно провалил «лосиный тест», вдруг стал в нем одним из лучших.
Автоновости дня вчера в 06:24
Происшествия
Мосгорсуд отказался смягчать приговор блогеру Синице
Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Владиславу Синице в виде пяти лет лишения свободы и оставил его без изменений.
Известия 05:04
Политика
Песков ответил на сообщения о присвоении Чемезову звания Героя России
В Кремле, комментируя сообщения о присвоении главе «Ростеха» Сергею Чемезову звания Героя России, заявили, что такой указ не публиковался.
RT на русском 05:56
Футбол
«Динамо» обыграло «Оренбург» в матче молодежного первенства
«Динамо» оказалось сильнее «Оренбурга» в матче 12-го тура молодежного первенства России.
Матч ТВ 07:57
Культура
Худруком «Ленкома» станет директор театра Марк Варшавер
Стало известно, кто займет пост художественного руководителя столичного театра "Ленком" после ухода Марка Захарова - им станет действующий директор учреждения Марк Варшавер.
Российская газета 07:52
Происшествия
В Балашихе подросток убил девочку из параллельного класса
РИА Новости вчера в 03:18
Политика
Украина потребовала от «Газпрома» доступ к туркменскому газу
"Нафтогаз" требует от "Газпрома" разблокировать возможность получать на российско-украинской границе газ из Туркмении.
Московский Комсомолец вчера в 07:11
Политика
Лукашенко попросил Украину о помощи в развитии ракетостроения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.
РИА Новости 07:50
Политика
Лукашенко прогнозирует «давление» из-за дружбы Белоруссии с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на дружбу между Белоруссией и Украиной будет оказано «давление» как с Запада, так и с Востока.
REGNUM 08:39
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Наука
Эксперимент размыл границу между квантовым и классическим мирами
Эксперимент группы физиков под руководством Маркуса Арндта из Венского университета пытается дать наиболее прямой ответ на этот вопрос.
Хайтек+ 02 октября в 07:59
Гаджеты
Дисплей Samsung Galaxy Fold выдержал 18 500 раскрытий
Как отметили специалисты SquareTrade, независимо от того, какой стороной упадет Galaxy Fold, ни основной, ни дополнительный экраны гаджета не выдержат удара, даже если аппарат будет в защитном чехле.
MobiDevices 02 октября в 05:07
Политика
Джонсон при отсутствии соглашения с ЕС попросит об отсрочке Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае отсутствия к 19 октября нового соглашения с ЕС в соответствии с законом попросит Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок, свидетельствует правительственный документ, опубликованный в Twitter адвокатом Джо Моэмом.
ПРАЙМ 08:20
Происшествия
В Хакасии бывший министр Иван Вагнер расстрелял лошадей
Бывший глава Минсельхоза Хакасии Иван Вагнер расстрелял шесть чужих лошадей, сообщает ИА "Хакасия". Вагнер убил 4 коней, еще 2 ранил.
Республиканская Телевизионная Сеть 06:52
Футбол
Английский болельщик принял ислам из-за футболиста Салаха
Ранее фанат "Ноттингем Форест" ненавидел ислам, но его вдохновил образ жизни футболиста "Ливерпуля".
Pravda.Ru 05:52
Общество
Лишившаяся рук Маргарита Грачева готовится к свадьбе
Как отмечает девушка, свадьба состоится не в этом году. Ранее суд приговорил мужа Грачевой к 14 годам колонии строгого режима.
Газета.Ru 08:47
Политика
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.
РИА Новости 06:19
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58