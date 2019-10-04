На Украине заявили о том, что не будут выносить закон о предоставлении особого статуса Донбассу на референдум. Об этом сообщил глава парламентского комитета по иностранным делам Богдан Яременко.

Закон об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум на Украине

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