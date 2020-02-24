Политика
Политика СегодняКиев не выплатил деньги, которые обещал освобожденным пленным
Освобожденные в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом украинцы все еще не получили обещанные им денежные выплаты, написал журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Общество
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.
Здоровье
В Саратовской области снизилась заболеваемость ОРВИ
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области информирует о снижении заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями.
Здоровье
Пять ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают
Симптомы обычной простуды или сердечной боли могут оказаться зловещими признаками новообразований в легких, то есть онкологии.
Политика
Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Политика
Опрос показал снижение уровня доверия Зеленскому до 51,5%
Рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому в феврале снизился до 51,5%, показал опрос Центра Разумкова.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Общество
«Дочка» «Роснефти» увеличит объёмы экспорта топлива из-за санкций США
Дочерняя компания «Роснефти» TNK Trading International SA увеличивает объёмы экспорта венесуэльской нефти из-за введения Соединёнными Штатами санкций в отношении Rosneft Trading.
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» Шестёркин и Бучневич попали в аварию
Гаджеты
Vivo Apex 2020 сможет заряжаться до 50% за пять минут
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев
Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Общество
Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.
Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Футбол
АПЛ. «Ливерпуль» и «Вест Хэм» объявили составы на матч 27-го тура
В заключительном матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своём поле примет «Вест Хэм».
Наука
В России разработан препарат на основе клеток крови пациента
Над инновационным препаратом работают сейчас российские ученые.
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Космос
NASA намерено определить размер ядра Марса
Для получения полноценной картины одного сейсмографа недостаточно, поэтому NASA готовят новую миссию к красной планете.
Происшествия
В Одессе женщина погибла из-за падения дерева
Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением
Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику.
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Экономика
Уже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку
С 2020 года жители сельских территорий смогут улучшить жилищные условия по специальной льготной программе.
Политика
Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Экономика
«Аграрная сверхдержава»: Украина за 10 лет нарастила экспорт зерна в 4 раза
Украина в течение последних 10 лет нарастила объемы экспорта зерновых культур в общем в 4 раза.