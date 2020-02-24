Политика

Политика СегодняПолитика СегодняКиев не выплатил деньги, которые обещал освобожденным пленным

Освобожденные в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом украинцы все еще не получили обещанные им денежные выплаты, написал журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook.
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Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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АПЛ. «Ливерпуль» и «Вест Хэм» объявили составы на матч 27-го тура

В заключительном матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на своём поле примет «Вест Хэм».
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Над инновационным препаратом работают сейчас российские ученые.
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NASA намерено определить размер ядра Марса

Для получения полноценной картины одного сейсмографа недостаточно, поэтому NASA готовят новую миссию к красной планете.
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Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
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Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением

Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику.
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Юрий Евгеньевич Бутусов
Украинский журналист
Украинский журналист. Главный редактор сайта Цензор.нет, обозреватель Зеркала недели.
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