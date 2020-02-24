Политика
Политика СегодняКиев не выплатил деньги, которые обещал освобожденным пленным
Освобожденные в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом украинцы все еще не получили обещанные им денежные выплаты, написал журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook.
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Происшествия
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Политика
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
Шоу-бизнес
Жена Овечкина сообщила о своей второй беременности
Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, анонсировала появление второго ребёнка в их семье.
Общество
Уоррен Баффет назвал лучший в мире бизнес
Американский миллиардер Уоррен Баффет назвал компанию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, которые ему доводилось видеть.
Общество
Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса
Китайские власти заявили о создании вакцины от смертельного коронавируса, которая предварительно показала себя эффективной.
Политика
В МИД России отметили отказ США обсуждать «вмешательство» в выборы
Ранее CNN передавал, что у разведки США нет доказательств «вмешательства» России в президентскую кампанию 2020 года для помощи американскому лидеру Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Здоровье
Во Франции вылечили всех заболевших коронавирусом
По данным ВОЗ, во Франции было зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом нового типа, один из пациентов скончался.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Общество
В США умерла математик NASA Кэтрин Джонсон
В 2016-ом году в свет вышла книга "Скрытые фигуры", посвященная Джонсон и всем темнокожим женщинам, которые работали в NASA и в 60-х годах прошлого века боролись за свои права.
Политика
США намерены ужесточить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы
США ужесточат санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила украинским критикам празднования 23 февраля
Певица Maruv (Анна Корсун) в соцсети Instagram поздравила подписчиков с Днем защитника Отечества, отмечаемого в России 23 февраля.
Политика
Генконсульство Украины в Милане приостанавливает приём из-за COVID-19
Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает работу в связи с рекомендацией итальянских властей на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 в этой стране.
Футбол
Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»
Футболисты сборной России уступили команде звезд мира в финале ветеранского турнира "Кубок Легенд", который прошел в Москве.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
Происшествия
В Одессе женщину убило упавшим деревом
Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Гаджеты
Названа цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro
В России в продаже смартфон появится 3 марта по цене 36 990 рублей. Также был представлен "прокачанный" смартфон 9X.
Общество
Новый способ, как можно работать без потери индексации пенсии
Мораторий на индексацию пенсий работающих граждан длится с 2016 года, поэтому поиск возможных вариантов для получения надбавки стал очень актуальным для работающих пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Футбол
Матч «Интера» с «Лудогорцем» пройдет без зрителей из-за коронавируса
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет без зрителей. УЕФА разослал соответствующее письмо клубам.
Здоровье
В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом
Медики КНР зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане (центральная провинция Хубэй).
Кино
Новый ролик «Тихого места 2» посвящён борьбе в изменившемся мире
Армия и оружие
Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе
Отряды армии Турции и вооруженная сирийская оппозиция 24 февраля предприняли попытку атаковать позиции армии САР в провинции Идлиб.
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G
Происшествия
Маршрутка столкнулась с грузовиком в Киеве
В Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате чего пострадали 12 человек.