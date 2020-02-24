Освобожденные в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом украинцы все еще не получили обещанные им денежные выплаты, написал журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook.

Киев не выплатил деньги, которые обещал освобожденным пленным

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