Политика

Политика СегодняПолитика СегодняКиев не выплатил деньги, которые обещал освобожденным пленным

Освобожденные в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом украинцы все еще не получили обещанные им денежные выплаты, написал журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook.
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Украинские власти оставили бывших пленных без денег

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Украинские власти оставили без денег бывших пленных

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Власти Украины не выплатили обещанные бывшим пленным деньги

Газета.Ru08:16

Украина не выплатила обещанные пленным деньги

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Журналист: Зеленский бросил «патриотов Украины» на произвол судьбы

Красная весна07:53

Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры

Lenta.ru07:02
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На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

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На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета 12:49
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Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Интерфакс 12:13
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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:24
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Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
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RT на русском 15:16
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Lenta.ru 09:09
Общество

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Американский миллиардер Уоррен Баффет назвал компанию Apple «возможно, лучшим бизнесом в мире» из тех, которые ему доводилось видеть.
Lenta.ru 12:12
Общество

Китай нашел эффективное лекарство от коронавируса

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Lenta.ru 03:39
Политика

В МИД России отметили отказ США обсуждать «вмешательство» в выборы

Ранее CNN передавал, что у разведки США нет доказательств «вмешательства» России в президентскую кампанию 2020 года для помощи американскому лидеру Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
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На Украине захотели пересмотреть закон о языке

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Lenta.ru 12:31
Здоровье

Во Франции вылечили всех заболевших коронавирусом

По данным ВОЗ, во Франции было зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом нового типа, один из пациентов скончался.
Znak.com 14:30
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
Общество

В США умерла математик NASA Кэтрин Джонсон

В 2016-ом году в свет вышла книга "Скрытые фигуры", посвященная Джонсон и всем темнокожим женщинам, которые работали в NASA и в 60-х годах прошлого века боролись за свои права.
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Политика

США намерены ужесточить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы

США ужесточат санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.
ТАСС 14:25
Политика

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
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Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила украинским критикам празднования 23 февраля

Певица Maruv (Анна Корсун) в соцсети Instagram поздравила подписчиков с Днем защитника Отечества, отмечаемого в России 23 февраля.
Piter.tv 09:02
Политика

Генконсульство Украины в Милане приостанавливает приём из-за COVID-19

Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает работу в связи с рекомендацией итальянских властей на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 в этой стране.
RT на русском 14:32
Футбол

Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»

Футболисты сборной России уступили команде звезд мира в финале ветеранского турнира "Кубок Легенд", который прошел в Москве.
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
Газета.Ru 06:46
Происшествия

В Одессе женщину убило упавшим деревом

Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
РИА Новости 08:24
Гаджеты

Названа цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro

В России в продаже смартфон появится 3 марта по цене 36 990 рублей. Также был представлен "прокачанный" смартфон 9X.
Российская газета 14:58
Общество

Новый способ, как можно работать без потери индексации пенсии

Мораторий на индексацию пенсий работающих граждан длится с 2016 года, поэтому поиск возможных вариантов для получения надбавки стал очень актуальным для работающих пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 15:30
Футбол

Матч «Интера» с «Лудогорцем» пройдет без зрителей из-за коронавируса

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет без зрителей. УЕФА разослал соответствующее письмо клубам.
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Политика

В Белом доме рассказали о подарке Путина Трампу в 2018 году

ФАН 14:18
Здоровье

В Ухане зафиксировали 195 случаев повторного заражения коронавирусом

Медики КНР зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым коронавирусом в Ухане (центральная провинция Хубэй).
ТАСС 03:35
Кино

Новый ролик «Тихого места 2» посвящён борьбе в изменившемся мире

Игромания.ру 11:31
Армия и оружие

Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе

Отряды армии Турции и вооруженная сирийская оппозиция 24 февраля предприняли попытку атаковать позиции армии САР в провинции Идлиб.
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Коммерсантъ 09:11
Происшествия

Маршрутка столкнулась с грузовиком в Киеве

В Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате чего пострадали 12 человек.
Газета.Ru 13:20
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Юрий Евгеньевич Бутусов
Украинский журналист
Украинский журналист. Главный редактор сайта Цензор.нет, обозреватель Зеркала недели.
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