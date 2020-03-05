Экономика

Радио SputnikРадио SputnikКиев незаконно продал акции украинской «дочки» ВЭБа

Украина в нарушение международных норм продала акции украинской дочки ВЭБа – Проминвестбанка – неизвестному покупателю, передает РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию. Известно, что операции по продаже были проведены еще 4 марта.
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В ВЭБ.РФ сообщили о незаконной продаже своего дочернего банка властями Украины

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Украина распугивает потенциальных инвесторов грабежом российских банков

Взгляд.ру00:40

ВЭБ.РФ заявил о незаконной продаже своей «дочки» на Украине

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Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Газета.Ru вчера в 23:31
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Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
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Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
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РИА Новости 01:01
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ЕС на экстренном заседании обсудит улучшение отношений с Россией

Страны Евросоюза по многим причинам нуждаются в улучшении отношений с Россией и Турцией.
Ридус вчера в 14:23
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Найден способ подавить механизм «бессмертия» раковых клеток

Ugpressa.ru вчера в 22:38
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28 февраля Екатерина Диденко вместе с мужем Валентином и компанией друзей отмечали день рождения инста-блогера.
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Дни24 04 марта в 05:03
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Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.
Российская газета вчера в 15:43
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СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:37
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В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать цветы на 8 Марта

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Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри

Российская газета 04 марта в 05:24
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Турция отправила спецназ, чтобы помешать выдворению из Греции беженцев

Турция отправила к границе с Грецией тысячу бойцов спецназа полиции, чтобы воспрепятствовать выдворению незаконных мигрантов - беженцев с турецкой стороны.
МонаВиста вчера в 06:55
Происшествия

В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус

Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
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Киев передал список из 200 человек для нового обмена в Донбассе

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Попугаи понимают основы теории вероятностей

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Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым

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Количество подделок банковских карт возросло на 57,2% в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.
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Взгляд.ру 04 марта в 18:59
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Вольф раскритиковал действия ФИА, которая пошла на сделку с «Феррари»

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
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