Экономика
Радио SputnikКиев незаконно продал акции украинской «дочки» ВЭБа
Украина в нарушение международных норм продала акции украинской дочки ВЭБа – Проминвестбанка – неизвестному покупателю, передает РИА Новости со ссылкой на кредитную организацию. Известно, что операции по продаже были проведены еще 4 марта.
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Происшествия
Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми
Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Политика
Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США
Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Биатлон
Подделку подписей Родченкова признал МОК
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были поддельными.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Наука
Ученые назвали простой способ замедлить старение
Исследователи из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук назвали возраст, в котором проявляются первые признаки ухудшения работы мозга, а также определили, как можно замедлить этот процесс.
Политика
ЕС на экстренном заседании обсудит улучшение отношений с Россией
Страны Евросоюза по многим причинам нуждаются в улучшении отношений с Россией и Турцией.
Политика
Агент СБУ рассказал, как лидера ополчения ДНР убили с помощью девушки
Нейтрализовать командира донецкого батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, помогла внедренная в его окружение девушка-агент.
Шоу-бизнес
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Найден способ подавить механизм «бессмертия» раковых клеток
Общество
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Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
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Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики России
Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Кино
Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет Макс Болдри
Политика
Турция отправила спецназ, чтобы помешать выдворению из Греции беженцев
Турция отправила к границе с Грецией тысячу бойцов спецназа полиции, чтобы воспрепятствовать выдворению незаконных мигрантов - беженцев с турецкой стороны.
Происшествия
В Петербурге проверяют более 60 приехавших человек на коронавирус
Более 60 человек, приехавших в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, обследуют в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Политика
Киев передал список из 200 человек для нового обмена в Донбассе
Украинская сторона передала на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске список лиц для будущего обмена пленными.
Наука
Попугаи понимают основы теории вероятностей
Политика
Лидеры фракций Госдумы поддерживают поправки в конституцию
Спикер палаты Вячеслав Володин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным и лидерами фракций Госдумы заявил, что все партии поддерживают президентские поправки в Конституцию РФ.
Политика
Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Общество
МВД сообщило об участившихся случаях подделок банковских карт
Количество подделок банковских карт возросло на 57,2% в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Общество
За сутки вне Китая коронавирусом заразились более 2 тыс. человек
Свыше 2 тыс. человек заразились коронавирусом за пределами Китая в течение последних суток, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Автоспорт
Вольф раскритиковал действия ФИА, которая пошла на сделку с «Феррари»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал сделку ФИА и «Феррари» в отношении мотора сезона-2019.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.