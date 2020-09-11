Киев обещает сохранить режим тишины в Донбассе
Смотрите также
Пользователи назвали хайпом пост Решетовой о разрыве с Тимати
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
В «Единой России» обсуждают повышение всех пенсий
Дом Наташи Королевой и Сергея Глушко ограбили на 5 миллионов рублей
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
В Германии отметили роль России в спасении жизни Навального
Харитонов победил Уильямса техническим нокаутом во втором раунде
Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ
МВД готовит дополнительный запрос в Германию по Навальному
Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в российские регионы
В Индии обнаружили зуб древнейшего гиббона
ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
Теория существования новой темной материи подтверждена
В Подмосковье доставщик еды пытался совратить 11-летнюю школьницу
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
Кремль рассчитывает на ощутимый результат по инспекциям в Донбассе
Кремль анонсировал скорую встречу советников нормандского формата
Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в российские регионы
Разработчик «Новичка» ответил на заявление о более сильной версии яда
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Харитонов победил Уильямса техническим нокаутом во втором раунде
Минпромторг не поддержал введение в магазинах двойных ценников
Украинская сторона пообещала сделать все для обеспечения сохранения режима прекращения огня в Донбассе, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Об этом прессе заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.В источнике
Подробнее о событии