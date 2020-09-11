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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Киев обещает сохранить режим тишины в Донбассе

Украинская сторона пообещала сделать все для обеспечения сохранения режима прекращения огня в Донбассе, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Об этом прессе заявил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.В источнике
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Взгляд.ру

Киев обещал делать все для сохранения перемирия в Донбассе

Взгляд.рувчера в 16:56
Коммерсантъ

Офис Зеленского: советники «нормандской четверки» обсудят подготовку саммита на следующей встрече

Коммерсантъ18:17
Аргументы и Факты

Киев обещает сохранить режим тишины в Донбассе

Аргументы и Факты17:28
РБК

В Киеве пообещали сохранить режим тишины в Донбассе

РБК18:36
Газета.Ru

Саммит «нормандской четверки» состоится в течение «следующих недель»

Газета.Ru17:37
ТАСС

В Киеве заявили, что советники «нормандской четверки» встретятся в ближайшие недели

ТАСС17:07
REGNUM

Глава офиса Зеленского назвал основные темы встречи в «нормандском формате»

REGNUMвчера в 08:20

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
REGNUM19:24
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Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUMвчера в 15:59
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Жителям четырех российских регионов начнут бесплатно проводить газ

Сообщается, что право на бесплатную газификацию загородного жилья получат все жители регионов, участвующих в пилотном проекте, вне зависимости от того, сколько времени они проводят на своих участках.
Труд10 сентября в 12:02
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.
РБК19:58
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В Индии обнаружили зуб древнейшего гиббона

Палеонтологи описали древнейшего представителя семейства гиббонов: основой для открытия стал коренной зуб возрастом около 13 миллионов лет, который обнаружили на севере Индии.
N+1вчера в 08:45
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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