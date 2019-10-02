Опубликовано письмо о согласовании Киевом "формулы Штайнмайера", которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма. Фотокопию послания на имя спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика выложила в фейсбуке пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.

Политика Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Авто В Курской области разработали поправки в закон «О транспортном налоге» Для автомобилей мощностью от 100 до 150 л.с. будет предложено снизить налог с 35 до 30 рублей, установив его на уровне соседних регионов.

Происшествия Убийца кондуктора во Владивостоке мог напасть на ещё одну женщину Ранее стало известно, что во Владивостоке мужчина до смерти избил женщину — кондуктора трамвая металлическим прутом.

Политика На Украине расследуют массовую выдачу иностранных паспортов Речь идет о выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям «западных и восточных областей» страны.

Экономика Путин рассказал о планах по производству СПГ до 2035 года Россия рассчитывает к 2035 году выйти на уровень производства сжиженного природного газа в 120-140 миллионов тонн в год, заявил президент РФ Владимир Путин.

Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Шоу-бизнес Заворотнюк после лечения появится на ТВ Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.

Экономика Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.

Политика МИД РФ поблагодарил ФАН за разоблачившее агента ЦРУ расследование Министерство иностранных дел России поблагодарило Федеральное агентство новостей за расследование американского вмешательства в российские выборы.

Экономика Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ» Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».

Гаджеты Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4 Китайская компания Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4. После публикации в СМИ изображений этого устройства главный менеджер по маркетингу Эдвард Бишоп решил развеять миф.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Происшествия Следователи проверяют информацию о пытках в колонии в Петрозаводске Следственный комитет России (СК) начал проверку информации о пытках в исправительной колонии №9 в Петрозаводске после жалобы начальника этого исправительного учреждения Ивана Савельева о клевете, сообщило издание «Петрозаводск говорит» со ссылкой на региональное управление СК.

Авто Audi представила рестайлинговый универсал Audi RS4 Avant На европейский рынок RS4 Avant 2020 модельного года поступит в продажу в конце этого месяца по стартовой цене 81 400 евро (5,81 млн рублей).

Происшествия Россиянин убил своих детей после ссоры с женой В Саратове 30-летний местный житель убил своих детей после ссоры с женой и погиб сам.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Футбол «Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).

Культура Церемония прощания с Марком Захаровым началась в театре «Ленком» Режиссера Марка Захарова провожают в последний путь в театре "Ленком". Церемония прощания продлится четыре часа.