Политика
РИА НовостиКиев обнародовал письмо о согласовании «формулы Штайнмайера»
Опубликовано письмо о согласовании Киевом "формулы Штайнмайера", которое подписал представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма. Фотокопию послания на имя спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика выложила в фейсбуке пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.
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Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
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МИД РФ поблагодарил ФАН за разоблачившее агента ЦРУ расследование
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
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Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
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Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4
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UfacityNews.ru вчера в 15:01
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
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Актер Пушкарев умер на 82-м году жизни
REGNUM 06:59
Происшествия
Следователи проверяют информацию о пытках в колонии в Петрозаводске
Следственный комитет России (СК) начал проверку информации о пытках в исправительной колонии №9 в Петрозаводске после жалобы начальника этого исправительного учреждения Ивана Савельева о клевете, сообщило издание «Петрозаводск говорит» со ссылкой на региональное управление СК.
Коммерсантъ 07:47
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Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
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Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
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В Саратове 30-летний местный житель убил своих детей после ссоры с женой и погиб сам.
Lenta.ru 06:44
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Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
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