Политика

RT на русскомRT на русскомКиев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
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Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов

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Киев обвинил Москву во лжи на трибунале по возврату украинских кораблей

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Украина обвинила Россию в обмане трибунала о задержанных кораблях

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Украина обвинила Россию во лжи по поводу «Керченского инцидента»

Росбалт10:59

Киев обвинил Москву в обмане трибунала по задержанным близ Керчи кораблям

РБК10:06
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Продюсер Бари Алибасова заявил РИА Новости, что не расстроился из-за отказа суда удовлетворить его иск к производителю химического средства для очистки труб "Крот" и компании "Ашан" и намерен обратиться в суд второй инстанции.
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Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в Сирии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
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Грузинская авиакомпания Georgian airways планирует подать иск в Европейский суд против министерства транспорта России за "необоснованное прекращение полетов" и потребовать 25 миллионов долларов компенсации, заявил заявлении гендиректор авиакомпании Роман Бокерия.
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Воспитанник «Зенита» рассказал о предложении сдать матч за полмиллиона

Воспитанник "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал, что в бытность игроком петербургского "Динамо" ему поступило предложение поучаствовать в договорном матче, который должен был пройти под эгидой Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 07:11
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Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины

С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Если украинское военно-политическое руководство решится на демилитаризацию линии разграничения на Донбассе, то территорию немедленно оккупируют тысячи радикалов экстремистской группировки «Украинская добровольческая армия».
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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

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Министерство спорта России отправило во всемирное антидопинговое агентство (WADA) письмо с ответами на интересующие вопросы.
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По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
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Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
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Тедеско улетел в Германию и вернется в «Спартак» в пятницу

Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско, которого СМИ назвали главным кандидатом на пост тренера "Спартака", пока улетел в Германию.
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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
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«Люди греются на курорте и поливают грязью государство. Мне кажется, лучше промолчать». Откровенное интервью Малкина «Матч ТВ»

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Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
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В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
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Разработан закон о блокировке электронной почты россиян

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