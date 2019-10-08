Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомКиев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Киев обвинил Москву во лжи на трибунале по возврату украинских кораблей

News.ru12:25

Киев обвинил Москву во лжи по инциденту в Керченском проливе

Утро.ru12:20

Украина обвинила Россию во лжи по поводу «Керченского инцидента»

Росбалт10:59

Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов

RT на русском11:46

Украина обвинила Россию в обмане трибунала по инциденту в Керченском проливе

Lenta.ru11:09

Украина обвинила Россию в обмане трибунала о задержанных кораблях

Rambler News Service12:01

Киев обвинил Москву в обмане трибунала по задержанным близ Керчи кораблям

РБК10:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 12:32, Ашберн
Происшествия

Американский истребитель F-16 разбился в Германии

Lenta.ru 10:31
Экономика

ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 10:28
Общество

Суд отказал Алибасову в иске к «Ашану» и производителю «Крота»

Пресненский суд Москвы отказал продюсеру Бари Алибасову в удовлетворении иска к торговой сети «Ашан» и производителю средства для прочистки труб «Крот», от которого, как утверждает Алибасов, он пострадал в июне.
РБК 12:10
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк

РИА Новости 06:56
Происшествия

Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле

По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Интерфакс 06:35
Происшествия

Власти Барнаула выяснят, по чьей вине на кладбище не закопали могилы

Ранее региональное управление СКР сообщало, что на кладбище в поселке уже несколько дней не могут закопать могилы людей, у которых нет родственников.
Аргументы и Факты 09:14
Происшествия

В российском городе нашли подпольный крематорий и останки людей

В центре Кургана нашли подпольный крематорий, в котором несколько лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и тела животных.
Lenta.ru 10:37
Происшествия

В Россию приехал радиоактивный поезд

Lenta.ru 12:25
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Происшествия

В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису

Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Общество

В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail

Проект закона о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, которые передают запрещенную в России информацию, внесли в Госдуму.
Газета.Ru 11:01
Футбол

Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»

Ruposters.ru 06 октября в 05:12
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 05:56
Политика

На Украине подготовили законопроект о медицинской марихуане

Депутат Верховной рады Евгения Кравчук заявила, что украинская партия «Слуга народа» подготовила законопроект о легализации медицинской марихуаны.
RT на русском 11:02
Политика

Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии

Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10:17
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово

По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Экономика

Бывший гендиректор «Магнита» вошла в руководство «Соллерса»

Ведомости 06:50
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Армия и оружие

Назван новый покупатель истребителя Су-57

Основу парка боевой авиации Мьянмы составляют российские легкие истребители МиГ-29, но программой модернизации ВВС страны предусмотрено появление тяжелых истребителей.
Российская газета 05:25
Авто

В России GAC Motor стартует в декабре

32CARS.ru вчера в 23:11
Происшествия

Сестры Хачатурян показали, как убивали отца

Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
РИА Новости 09:15
Армия и оружие

Трамп заявил, что США продолжат поддерживать курдов в Сирии

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать.
Политика Сегодня 09:52
Политика

Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу

Законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) может быть рассмотрен в первом чтении 17 октября.
Ридус 11:01
Общество

Названы российские города с самыми большими зарплатами

Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Политика

Кремль оценил возможность участия США в «нормандском формате»

Возможность подключения США к «нормандскому формату» не исключал президент Украины Владимир Зеленский, отмечавший, в то же время, что сейчас расширение «четверки» не планируется.
РБК 09:25
Финансы

Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз

Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Lenta.ru 11:35
Общество

В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков

LentaChel.ru вчера в 23:56
Наука

Тайну мамонтов учёным помогли разгадать гигантские скопления платины

Ученые разгадали тайну мамонтов с помощью гигантских скоплений платины на территории Гренландии.
OAnews 05:01
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Александрович Воронченко
Украинский военачальник
Украинский военачальник, командующий Военно-морскими силами Украины с 2 июля 2016 года, адмирал.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное