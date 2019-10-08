Армия и оружие
RT на русскомКиев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
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Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 10:28
Общество
Суд отказал Алибасову в иске к «Ашану» и производителю «Крота»
Пресненский суд Москвы отказал продюсеру Бари Алибасову в удовлетворении иска к торговой сети «Ашан» и производителю средства для прочистки труб «Крот», от которого, как утверждает Алибасов, он пострадал в июне.
РБК 12:10
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал сообщения о выписке Заворотнюк
РИА Новости 06:56
Происшествия
Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле
По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Интерфакс 06:35
Происшествия
Власти Барнаула выяснят, по чьей вине на кладбище не закопали могилы
Ранее региональное управление СКР сообщало, что на кладбище в поселке уже несколько дней не могут закопать могилы людей, у которых нет родственников.
Аргументы и Факты 09:14
Происшествия
В российском городе нашли подпольный крематорий и останки людей
В центре Кургана нашли подпольный крематорий, в котором несколько лет сжигали человеческие останки, медицинские отходы и тела животных.
Lenta.ru 10:37
Происшествия
В Россию приехал радиоактивный поезд
Lenta.ru 12:25
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Происшествия
В Москве найден мертвым медалист Олимпиады по теннису
Российский теннисист и призер юношеских Олимпийских игр Михаил Бирюков был найден мертвым в московской квартире.
Вести.Ru 12:05
Общество
В Госдуму внесли проект о блокировке пользователей e-mail
Проект закона о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, которые передают запрещенную в России информацию, внесли в Госдуму.
Газета.Ru 11:01
Футбол
Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Ruposters.ru 06 октября в 05:12
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 05:56
Политика
На Украине подготовили законопроект о медицинской марихуане
Депутат Верховной рады Евгения Кравчук заявила, что украинская партия «Слуга народа» подготовила законопроект о легализации медицинской марихуаны.
RT на русском 11:02
Политика
Путин поручил проработать синхронизацию законов России и Белоруссии
Российский президент Владимир Путин поручил проработать вопрос синхронизации законов России и Белоруссии в различных сферах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10:17
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Армия и оружие
Назван новый покупатель истребителя Су-57
Основу парка боевой авиации Мьянмы составляют российские легкие истребители МиГ-29, но программой модернизации ВВС страны предусмотрено появление тяжелых истребителей.
Российская газета 05:25
Авто
В России GAC Motor стартует в декабре
32CARS.ru вчера в 23:11
Происшествия
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.
РИА Новости 09:15
Армия и оружие
Трамп заявил, что США продолжат поддерживать курдов в Сирии
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать.
Политика Сегодня 09:52
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу
Законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) может быть рассмотрен в первом чтении 17 октября.
Ридус 11:01
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Политика
Кремль оценил возможность участия США в «нормандском формате»
Возможность подключения США к «нормандскому формату» не исключал президент Украины Владимир Зеленский, отмечавший, в то же время, что сейчас расширение «четверки» не планируется.
РБК 09:25
Финансы
Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз
Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.
Lenta.ru 11:35
Общество
В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков
LentaChel.ru вчера в 23:56
Наука
Тайну мамонтов учёным помогли разгадать гигантские скопления платины
Ученые разгадали тайну мамонтов с помощью гигантских скоплений платины на территории Гренландии.
OAnews 05:01
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55