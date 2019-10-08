Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.

Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов

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