Политика
RT на русскомКиев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Армия и оружие
Сирийские курды назвали условия для переговоров с Москвой и Дамаском
Сирийские курды «могут начать переговоры с Дамаском и Москвой, если Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны», заявил представитель, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Взгляд.ру 07:43
Авто
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
Tvoe-avto.com вчера в 01:34
Хоккей
Соня Гудим возвращается в «Трактор»
Сообщается, что пообщаться с Соней Гудим болельщики смогут уже завтра, 9 октября.
Челябинск Сегодня 03:45
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель автомобиля
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели автомобиля под названием Van.
Известия 07:09
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.
Газета.Ru вчера в 14:55
Общество
В ночь с 8 на 9 октября ожидается необычный звездопад
Наблюдающийся с 6 октября метеорный поток Дракониды достигнет пика в ночь с 8 на 9 октября, который станет первым из двух потоков, активных в октября.
Inc-news.ru 14:29
Происшествия
ФБР назвало самого массового серийного убийцу в истории
До Литтла, самым массовым серийным убийцей в США считался Гэри Риджуэй, известный как «Убийца с Грин-Ривер».
Inc-news.ru вчера в 03:30
Происшествия
Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле
По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Интерфакс 06:35
Футбол
«Милан» отправил Джампаоло в отставку
ProstoProSport 14:06
Спорт
Россия передала WADA ответы по делу о данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило объяснение от российской стороны по делу возможных махинациях данными московской лаборатории.
Газета.Ru 14:40
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Интернет
В Роскомнадзоре назвали сроки победы над Telegram
В сентябре чиновник назвал будущее противостояние с Telegram борьбой «снаряда и брони» и заметил, что когда-нибудь сотрудникам ведомства удастся «подорвать пиратский корабль» всерьез.
Lenta.ru 13:43
Игры
Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Интерфакс 11:49
Шоу-бизнес
Сергей Семак повторно женился на бывшей супруге
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак повторно женился на своей бывшей супруге Анне.
Вести.Ru 14:49
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru 05:56
Политика
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Происшествия
Четыре человека погибли в страшном ДТП в Шекснинском районе
Мужчина и три женщины погибли при столкновении иномарки и бензовоза в Шекснинском районе.
Вологда Регион 02:45
Происшествия
Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом
В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.
Газета.Ru 13:24
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия 12:44
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
Комитет сената США по разведке представил отчет, согласно которому Россия использовала социальные сети для поддержки американского лидера Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году.
Lenta.ru 15:05
Космос
Запуск грузового корабля США Cygnus на МКС перенесен на ноябрь
Грузовой корабль США Cygnus отправится на Международную космическую станцию (МКС) в начале ноября, сообщили в НАСА.
Аргументы и Факты 15:37
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Наука
Физики заставили гигантскую молекулу быть в двух местах одновременно
Машины и Механизмы 10:12
Политика
Минторг США ввел санкции против 28 китайских организаций
Американские власти посчитали, что данные организации противоречат внешнеполитическим интересам США и вовлечены в нарушение прав человека, которые Китай проводит против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Известия вчера в 19:15
Авто
В России китайский GAC Motor стартует в декабре
32CARS.ru вчера в 23:11
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28