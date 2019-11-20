с чего всё началось

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в "варварском отношении" к кораблям, задержанным в Керченском проливе.

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Экономика Силуанов, Кудрин и Орешкин поспорили о непотраченном триллионе Силуанов согласился с такой оценкой главы Счетной палаты, а вот на обвинения ответил, что неполное исполнение бюджета в этом году связано с более ответственным подходом к расходам и уходом от авансовых платежей - из-за нового подхода все траты бюджета сместились на несколько месяцев вперед.

Политика Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.

Музыка Объявлены номинанты на премию «Грэмми» Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила номинантов на премию «Грэмми-2020», их список опубликован на сайте церемонии.

Общество Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.

Политика Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество «Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.

Авто Toyota RAV4 получила 306-сильную версию Prime Гибридные версии были у Toyota RAV4 и раньше, но сейчас модель впервые обзавелась полноценной плагин-гибридной модификацией Prime с возможностью подзарядки от бытовой электросети.

Футбол В Италии сообщили о свадьбе Роналду Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Общество ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".

Политика Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1» В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.

Наука В Денисовой пещере нашли древнейшую фигурку пещерного льва Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.

Путешествия Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.