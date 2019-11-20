Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в "варварском отношении" к кораблям, задержанным в Керченском проливе.
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с чего всё началось
Россияне «угробили» два катера и буксир, которые были задержаны в 2018 г. и возвращены Украине 18 ноября, заявил командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в интервью
 «4 каналу».
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Эксперт объяснил пропажу унитазов на украинских катерах

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Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

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«Вонючая пропаганда». Украинских моряков отправили штурмовать Керченский пролив без унитазов

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В России отреагировали на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей

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Главком ВМС Украины обвинил Россию в краже унитазов и плафонов с кораблей

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Силуанов согласился с такой оценкой главы Счетной палаты, а вот на обвинения ответил, что неполное исполнение бюджета в этом году связано с более ответственным подходом к расходам и уходом от авансовых платежей - из-за нового подхода все траты бюджета сместились на несколько месяцев вперед.
Будущее России. Национальные проекты 11:40
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Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
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Объявлены номинанты на премию «Грэмми»

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Афиша Daily 09:59
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
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Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам

ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
RT на русском 12:31
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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Интернет

Павел Дуров призвал удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что пользователям следует удалить WhatsApp со своих смартфонов.
Ferra 12:22
Хоккей

Форвард «Лос-Анджелеса» хочет перейти в ЦСКА

Игрок «Лос-Анджелеса» Марио Кемпе намерен перейти в московский ЦСКА, говорится в сообщении портала hockeynews.se.
ProstoProSport 07:51
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Ведомости 09:31
Здоровье

На уволенного врача-трансплантолога завели уголовное дело

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое возбудил СК.
Аргументы недели 13:40
Политика

Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:24
Армия и оружие

Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных

Норвегия не знает, как реагировать на размещение новых модернизированных российских танков в непосредственной близости от своей государственной границы.
Piter.tv 11:58
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru 09:11
Политика

Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Общество

«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции

Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
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Полиция допросила Лолиту Милявской по заявлению ее мужа

Развод певицы Лолиты Милявской с мужем спортивным тренером Дмитрием Ивановым перерос в скандал огромного масштаба.
Bimru.ru 07:36
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Toyota RAV4 получила 306-сильную версию Prime

Гибридные версии были у Toyota RAV4 и раньше, но сейчас модель впервые обзавелась полноценной плагин-гибридной модификацией Prime с возможностью подзарядки от бытовой электросети.
110km.ru 07:06
Футбол

В Италии сообщили о свадьбе Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

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Фильм «Джокер» получит продолжение

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По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
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Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
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По факту убийства на парковке в Кимовске возбуждено уголовное дело

Преступник с места происшествия скрылся. На следующий день подозреваемый в убийстве сам сдался правоохранителям.
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Чалханоглу — о воинском приветствии игроков сборной Турции: мы все за мир

Полузащитник «Милана» и сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал воинское приветствие, которое национальная команда демонстрировала в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Газета.Ru 10:43
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«Спартак» вместо турнира в США проведет январский сбор в ОАЭ

Клуб объяснил отказ сложностями с получением американских виз в сжатые сроки. Вместо турнира в США «Спартак» проведет зимний сбор в ОАЭ.
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Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
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В Денисовой пещере нашли древнейшую фигурку пещерного льва

Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.
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Путешествия

Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях

Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
РИА Новости вчера в 09:10
Политика

В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.
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