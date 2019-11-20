Политика
РИА НовостиКиев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в "варварском отношении" к кораблям, задержанным в Керченском проливе.
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с чего всё началось
Россияне «угробили» два катера и буксир, которые были задержаны в 2018 г. и возвращены Украине 18 ноября, заявил командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко в интервью «4 каналу».Ведомости08:59
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Экономика
Силуанов, Кудрин и Орешкин поспорили о непотраченном триллионе
Силуанов согласился с такой оценкой главы Счетной палаты, а вот на обвинения ответил, что неполное исполнение бюджета в этом году связано с более ответственным подходом к расходам и уходом от авансовых платежей - из-за нового подхода все траты бюджета сместились на несколько месяцев вперед.
Политика
Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
Музыка
Объявлены номинанты на премию «Грэмми»
Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила номинантов на премию «Грэмми-2020», их список опубликован на сайте церемонии.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Политика
Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам
ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Интернет
Павел Дуров призвал удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что пользователям следует удалить WhatsApp со своих смартфонов.
Хоккей
Форвард «Лос-Анджелеса» хочет перейти в ЦСКА
Игрок «Лос-Анджелеса» Марио Кемпе намерен перейти в московский ЦСКА, говорится в сообщении портала hockeynews.se.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в городе Аксае Ростовской области российского военного, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Здоровье
На уволенного врача-трансплантолога завели уголовное дело
Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое возбудил СК.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Армия и оружие
Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных
Норвегия не знает, как реагировать на размещение новых модернизированных российских танков в непосредственной близости от своей государственной границы.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции
Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
Шоу-бизнес
Полиция допросила Лолиту Милявской по заявлению ее мужа
Развод певицы Лолиты Милявской с мужем спортивным тренером Дмитрием Ивановым перерос в скандал огромного масштаба.
Авто
Toyota RAV4 получила 306-сильную версию Prime
Гибридные версии были у Toyota RAV4 и раньше, но сейчас модель впервые обзавелась полноценной плагин-гибридной модификацией Prime с возможностью подзарядки от бытовой электросети.
Футбол
В Италии сообщили о свадьбе Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Кино
Фильм «Джокер» получит продолжение
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Происшествия
По факту убийства на парковке в Кимовске возбуждено уголовное дело
Преступник с места происшествия скрылся. На следующий день подозреваемый в убийстве сам сдался правоохранителям.
Футбол
Чалханоглу — о воинском приветствии игроков сборной Турции: мы все за мир
Полузащитник «Милана» и сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал воинское приветствие, которое национальная команда демонстрировала в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Политика
Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Футбол
«Спартак» вместо турнира в США проведет январский сбор в ОАЭ
Клуб объяснил отказ сложностями с получением американских виз в сжатые сроки. Вместо турнира в США «Спартак» проведет зимний сбор в ОАЭ.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Наука
В Денисовой пещере нашли древнейшую фигурку пещерного льва
Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.
Путешествия
Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях
Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
Политика
В Латвии запретили трансляцию девяти российских телеканалов
Национальный совет по электронным СМИ Латвии в среду принял решение остановить трансляцию девяти русскоязычных каналов на территории республики, поскольку их конечным бенефициаром является Юрий Ковальчук, в отношении которого действуют санкции ЕС.