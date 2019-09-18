Политика

Красная веснаКрасная веснаКиев обвинил Россию в срыве нормандского саммита

Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
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Кто срывает Нормандский саммит и почему Киев не подписывает «формулу Штайнмайера»? Отвечает Дмитрий Орешкин

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Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России

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Обвинения России в срыве «нормандского» саммита беспочвенны — Пушков

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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 18:21, Вашингтон
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Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
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Напавший на людей в Крыму волк оказался бешеным

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"Пари Сен-Жермен" разгромил мадридский "Реал" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
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По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, разные продукты на каждого человека влияют по-своему.
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Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен

Если в первые три месяца 2019 года 52% россиян отмечали, что их финансовая ситуация остается на прежнем уровне, во втором квартале года так считают уже 54% опрошенных ФОМом респондентов.
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Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.
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Свадьба Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой проходит в Петербурге

Свадьбу Бондарчука и Андреевой решено устроить в Петербурге потому, что это - родной город Паулины.
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Главы Газпрома и «Нафтогаза» примут участие в консультациях с ЕС

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«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
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Состояние Заворотнюк улучшилось

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В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
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ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в среду, что в госкорпорации уже знают, откуда появилось отверстие в пилотируемом корабле "Союз МС-09", но не собираются раскрывать эту информацию общественности.
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