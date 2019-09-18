Политика

Красная веснаКрасная веснаКиев обвинил Россию в срыве нормандского саммита

Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:18, Вашингтон
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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