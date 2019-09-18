Политика
Красная веснаКиев обвинил Россию в срыве нормандского саммита
Заявление о вине России в срыве нормандского саммита сделал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко 18 сентября, сообщает Интерфакс-Украина.
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Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Энергетика
После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ
Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС 10:46
Хоккей
«Витязь» одержал пятую победу подряд, переиграв «Северсталь»
Подмосковный «Витязь» на домашней площадке оказался сильнее череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 4:1. Подопечные Михаила Кравеца оформили пятую победу подряд.
Чемпионат 14:57
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости 01:49
Интернет
Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию»
Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31
Политика
Армия США приведена в боевую готовность
АМИТЕЛ вчера в 20:46
Здоровье
Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России
Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.
Известия 12:23
Футбол
«Реал» согласовал трансфер Мбаппе
Мадридский "Реал" договорился с "Пари Сен-Жермен" по трансферу нападающего Килиана Мбаппе, сообщает El Chiringuito.
Газета.Ru вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Общество
Мособлдума поддержала запрет продажи спиртного в кафе в жилых домах
Московская областная дума поддерживает инициативу введения запрета на продажу алкоголя в небольших кафе и ресторанах в многоквартирных домах, но также важно рассмотреть вопрос установления временных ограничений для продажи, потому что такая необходимость "давно назрела", считает председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
РИА Новости вчера в 09:49
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Происшествия
Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан
RT на русском 12:44
Шоу-бизнес
Детская мода: Кудрявцева нарядила дочку в пуховик с модным принтом
Лера Кудрявцева в прошлом году подарила своему молодому мужу Игорю Макарову дочку Марию.
Телепрограмма 12:22
Политика
Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Политика
Глава МИД Украины сообщил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера»
Министр пояснил, что "советники договорились о конкретном тексте" Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на "формулу Штайнмайера" по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 11:28
Футбол
Байер — Локомотив 0:1 (1-й тайм)
Стало известно, кого из футболистов тренеры «Локомотива» выпустят на поле первыми на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против немецкого "Байера".
Национальная служба новостей 14:59
Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Общество
У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова
У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК 09:36
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились
Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:49
Общество
Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье
Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.
Известия 00:14
Политика
Путин согласился обсудить совершенствование избирательной системы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложит собрать лидеров фракций и обсудить "ремонт выборной системы".
Московский Комсомолец вчера в 15:30
Политика
Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга
"Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей", - произнес Беглов.
ТАСС 04:11
Политика
В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 13:05
Происшествия
В общежитии под Челябинском произошел хлопок, похожий на гранату
В общежитии Златоуста под Челябинском сдетонировал похожий на гранату предмет.
Газета.Ru 12:59
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Футбол
Шахтер — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)
Стали известны стартовые составы донецкого «Шахтёра» и «Манчестер Сити» на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Чемпионат 14:23