Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе. По его словам, сейчас они подходят к украинским территориальным водам. "Они своим ходом не идут", — отметил он в комментарии "4 каналу".

На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей

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