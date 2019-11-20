Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко пожаловался на отсутствие унитазов в кораблях, задержанных Россией в результате провокации в Керченском проливе. По его словам, сейчас они подходят к украинским территориальным водам. "Они своим ходом не идут", — отметил он в комментарии "4 каналу".
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На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей

РИА Новости07:30

Главком ВМС Украины обвинил Россию в краже унитазов и плафонов с кораблей

РБК07:56

Киев обвинил Россию в воровстве унитазов с возвращенных кораблей

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Газета.Ru07:50

На Украине обвинили Россию в «порче» возвращенных Киеву кораблей

Росбалт07:36

Украина назвала «угробленными» возвращенные Россией корабли

Rambler News Service07:48
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В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
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Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
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Хоккей

Форвард «Лос-Анджелеса» хочет перейти в ЦСКА

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К выводу, что рак могут вызвать бактериальные инфекции пришли в ходе исследований ученые из Университета Северной Каролины (США), об этом сообщает MedicalXpress.
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В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

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