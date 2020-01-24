Политика
РИА НовостиНа Украине исправили перевод речи Зеленского о румынской «оккупации»
Посол Украины в Бухаресте Александр Банков сообщил, что ошибочный перевод речи президента Владимира Зеленского, в котором говорилось об "оккупации" Румынией западных украинских территорий, исправлен. Президент Зеленский 22 января выступил с речью в честь Дня соборности Украины.
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Общество
Туристы получили право вернуть деньги за туры в Китай
Добавим, что турбизнес ждет разъяснений от Роспотребнадзора по поводу его обращения, поскольку озвученные в нем рекомендации противоречат друг другу: принимать меры безопасности при поездках в Китай и воздержаться от посещения этой страны.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Общество
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что февраль в европейской части России будет холоднее января.
Фигурное катание
Российская фигуристка выиграла короткую программу на чемпионате Европы
Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы.
Авто
РОАД прогнозирует снижение авторынка России в 2020 году
Шоу-бизнес
Лолита удивила фанатов видео без макияжа
Певица Лолита Милявская разместила в Instagram видеозапись, на которой предстала перед поклонниками в купальнике с откровенным вырезом и без макияжа.
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Футбол
Болельщики смогут бесплатно обменять форму сборной России с перевернутым флагом на новую
7 ноября сборная России презентовала форму для участия в ЧЕ-2020, однако на рукавах были расположены полосы в цветах российского флага в обратном порядке, образуя тем самым цветовую гамму флага Сербии.
Спорт
Россиянка Горячкина проиграла матч за шахматную корону
Цзюй Вэньцзюнь стала чемпионкой в 2018 году, обыграв другую китайскую спортсменку Тань Чжунъи, которая, в свою очередь, забрала шахматную корону у россиянки Екатерины Лагно.
Теннис
15-летняя Гауфф обыграла действующую чемпионку Australian Open Осаку
Японка Наоми Осака в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) уступила 15-летней американке Кори Гауфф.
Политика
Рейтинг доверия Путину после послания достиг максимума за три месяца
Рейтинг доверия россиян российскому президенту Владимиру Путину вырос после его выступления с посланием к Федеральному собранию на 2,6%, достигнув максимума за последние три месяца.
Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Общество
Орешкин рассказал о реакции инвесторов на изменения в правительстве РФ
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин оценил реакцию международных компаний на отставки и назначения в российском правительстве.
Политика
Лукашенко: Белоруссию «поставили раком» по углеводородам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республику "поставили раком" по углеводородам. Об этом сообщает телеканал CTV.
Политика
Меркель покривлялась перед подаренным Эрдоганом зеркалом
Во время церемонии встречи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом немецкому канцлеру Ангеле Меркель был преподнесен подарок — красиво инкрустированное зеркало и шлем, сообщает Sozcu.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Происшествия
В Пензе на уроке скончался школьник
Как сообщила региональный уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова, мальчику стало плохо за партой.
Наука
Крокодилы исчезли из китайских интернет-магазинов из-за коронавируса
Из поиска исчезли крокодилы, страусы и пятнистый олень.
Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Футбол
«Челси» не продлил контракт с Yokohama. Новый титульный спонсор – компания Three
Новым титульным спонсором «Челси» стала компания Three UK (Hutchison 3G UK Limited) – британский поставщик телекоммуникационных и интернет-услуг.
Политика
Россию и Израиль обвинили в злоупотреблении памятью о Холокосте
Об итогах Форум памяти жертв Холокоста в Израиле, где присутствовал президент России Владимир Путин, ранее высказались в Польше.
Здоровье
В Китае вылечили первого больного коронавирусом
В Шанхае вылечили первого человека, больного коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство Sina.
Общество
Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды
Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года, когда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.