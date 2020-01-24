Посол Украины в Бухаресте Александр Банков сообщил, что ошибочный перевод речи президента Владимира Зеленского, в котором говорилось об "оккупации" Румынией западных украинских территорий, исправлен. Президент Зеленский 22 января выступил с речью в честь Дня соборности Украины.

На Украине исправили перевод речи Зеленского о румынской «оккупации»

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