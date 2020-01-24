Политика
РБККиев объяснил слова Зеленского об оккупации части Украины Румынией
Зеленский не говорил об оккупации части Украины румынскими войсками после распада Австро-Венгерской империи в 1919 году, его слова были переведены неправильно. Об этом в своем Facebook заявил посол Украины в Румынии Александр Банков.
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Происшествия
Неизвестный расстрелял шесть человек в Германии
Неизвестный расстрелял несколько человек на юго-западе Германии, на территории земли Баден-Вюртемберг.
Политика
Эрдоган и Меркель обсудили достижение перемирия в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Стамбуле пути достижения перемирия в сирийском Идлибе и гуманитарную помощь его жителям.
Общество
Глава МЧС назвал недопустимым поведение главы Чувашии
Глава МЧС Евгений Зиничев отреагировал на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Авто
Skoda Octavia RS получит гибрид
Презентация новой Skoda Octavia прошла в ноябре 2019 года. 4-ое поколение Skoda Octavia получило прибавку в размерах.
Происшествия
Главу Объединенной транспортной корпорации арестовали за мошенничество
Генеральный директор Объединенной транспортной корпорации (ОТК) Давид Тетро арестован по решению Тверского суда Москвы в пятницу, 24 января.
Общество
Столичный мэр, по некоторым данным, дарит чиновникам, силовикам и деятелям культуры квартиры из собственности города
По данным расследования первым квартиру получил глава департамента торговли Алексей Немерюк.
Здоровье
Названы первые признаки рака кожи
Здоровье
Названы «безвредные» продукты, которые отравляют организм
В перечень вошли переработанные мясные продукты, тунец, рис, замороженная пицца и др.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Краевой главк МВД опубликовал оперативное видео, на котором бойцы СОБРа пришли в квартиру в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.
Происшествия
На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха
Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
Общество
Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.
Общество
Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию
Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Политика
Лукашенко рассказал о возможных закупках нефти у США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведутся переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка, в числе которых США, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Политика
Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.
Политика
Порошенко заявил о «жестком антимайдане» в связи с назначениями в ГБР
Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу назвал "жестким антимайданом и реваншем" назначение экс-адвоката бывшего главы государства Виктора Януковича Александра Бабикова на должность замдиректора Государственного бюро расследований (ГБР).
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Политика
Меркель: Хафтар согласился с соблюдением перемирия в Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не стал подписывать предложенное в Берлине соглашение, однако согласился на перемирие с ПНС Ливии.
Политика
Путина в Израиле признали лидером мира на фоне нового унижения Зеленского
Визит президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину, хоть и был сокращен до одного дня 23 января в связи с формированием нового состава правительства, прошел насыщенно и плодотворно.
Авто
Опубликован тизер нового Cadillac Escalade
В интернет «утек» первый тизер нового поколения внедорожника Cadillac Escalade.
Происшествия
Обгоревший труп девушки-блогера нашли под Петербургом
В Ленинградской области обнаружили обгоревшее тело 20-летней девушки. Об этом сообщает портал "Невские Новости".
Кино
Брэд Питт рассказал об отказе от главной роли в «Матрице»
Голливудский актер Брэд Питт рассказал об отказе от главной роли в трилогии «Матрица». Об этом сообщает портал Collider.
Политика
Украина начала виртуальный реверс газа из Польши
Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.
Политика
Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов
Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже.
Биатлон
Херрман выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Поклюке, Старых — восьмая
Немецкая биатлонистка Денизе Херрман завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 км на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.