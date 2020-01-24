Политика

РБКРБККиев объяснил слова Зеленского об оккупации части Украины Румынией

Зеленский не говорил об оккупации части Украины румынскими войсками после распада Австро-Венгерской империи в 1919 году, его слова были переведены неправильно. Об этом в своем Facebook заявил посол Украины в Румынии Александр Банков.
Читать в источнике
Комментировать89

Подробнее о событии

Офис Зеленского исправил перевод речи президента об «оккупации» Румынией части Украины

ТАСС04:10

На Украине исправили перевод речи Зеленского о румынской «оккупации»

РИА Новости09:24

Скандал с украинским президентом объяснили трудностями перевода

Вести.Ru05:33

Румыния потребовала разъяснений после слов Зеленского про оккупацию

Российская газета04:53

Киев объяснил слова Зеленского об оккупации части Украины Румынией

РБК08:36

Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского

REGNUM04:36

Украина объяснила слова о румынской оккупации в речи Зеленского

Lenta.ru03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 10:03, Ашберн
Политика

Песков: СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского

REGNUM 07:10
Происшествия

Неизвестный расстрелял шесть человек в Германии

Неизвестный расстрелял несколько человек на юго-западе Германии, на территории земли Баден-Вюртемберг.
Lenta.ru 08:40
Политика

Эрдоган и Меркель обсудили достижение перемирия в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил в ходе переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Стамбуле пути достижения перемирия в сирийском Идлибе и гуманитарную помощь его жителям.
РИА Новости 09:29
Общество

Глава МЧС назвал недопустимым поведение главы Чувашии

Глава МЧС Евгений Зиничев отреагировал на поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Газета.Ru 08:37
Авто

Skoda Octavia RS получит гибрид

Презентация новой Skoda Octavia прошла в ноябре 2019 года. 4-ое поколение Skoda Octavia получило прибавку в размерах.
ГЛАС.RU 09:40
Происшествия

Главу Объединенной транспортной корпорации арестовали за мошенничество

Генеральный директор Объединенной транспортной корпорации (ОТК) Давид Тетро арестован по решению Тверского суда Москвы в пятницу, 24 января.
Известия 09:48
Общество

Столичный мэр, по некоторым данным, дарит чиновникам, силовикам и деятелям культуры квартиры из собственности города

По данным расследования первым квартиру получил глава департамента торговли Алексей Немерюк.
Эхо Москвы 09:02
Здоровье

Названы первые признаки рака кожи

Российская газета 07:54
Здоровье

Названы «безвредные» продукты, которые отравляют организм

В перечень вошли переработанные мясные продукты, тунец, рис, замороженная пицца и др.
Smolnarod.ru вчера в 05:15
Происшествия

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

Краевой главк МВД опубликовал оперативное видео, на котором бойцы СОБРа пришли в квартиру в Красноярске, где снимали порнографию с участием несовершеннолетних.
РИА Новости 09:32
Происшествия

На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха

Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
ТАСС 07:13
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Общество

Полицейским и гвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился установить полицейским и росгвардейцам Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей надбавки за службу в условиях повышенной сложности.
РИА Новости 09:51
Политика

ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

Российская газета вчера в 14:16
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Британским ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который скончался в Египте около трех тысяч лет назад.
Вечерняя Москва 02:32
Общество

Греция экстрадировала россиянина Винника во Францию

Россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в 2017 году по запросу США, экстрадировали во Францию, сообщила его греческий адвокат Зои Константопулу.
Коммерсантъ вчера в 16:21
Политика

Лукашенко рассказал о возможных закупках нефти у США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведутся переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка, в числе которых США, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
Газета.Ru 09:13
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM вчера в 02:48
Происшествия

На Урале женщина выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

Известия 05:53
Политика

Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.
РБК 04:20
Политика

Порошенко заявил о «жестком антимайдане» в связи с назначениями в ГБР

Экс-президент Украины Петр Порошенко в пятницу назвал "жестким антимайданом и реваншем" назначение экс-адвоката бывшего главы государства Виктора Януковича Александра Бабикова на должность замдиректора Государственного бюро расследований (ГБР).
РИА Новости 09:06
Шоу-бизнес

Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат

Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
Вести Подмосковья вчера в 11:27
Политика

Меркель: Хафтар согласился с соблюдением перемирия в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не стал подписывать предложенное в Берлине соглашение, однако согласился на перемирие с ПНС Ливии.
iReactor 09:34
Политика

Путина в Израиле признали лидером мира на фоне нового унижения Зеленского

Визит президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину, хоть и был сокращен до одного дня 23 января в связи с формированием нового состава правительства, прошел насыщенно и плодотворно.
ФАН 05:44
Авто

Опубликован тизер нового Cadillac Escalade

В интернет «утек» первый тизер нового поколения внедорожника Cadillac Escalade.
Daily-Motor.Ru 05:09
Происшествия

Обгоревший труп девушки-блогера нашли под Петербургом

В Ленинградской области обнаружили обгоревшее тело 20-летней девушки. Об этом сообщает портал "Невские Новости".
Газета.Ru 07:22
Кино

Брэд Питт рассказал об отказе от главной роли в «Матрице»

Голливудский актер Брэд Питт рассказал об отказе от главной роли в трилогии «Матрица». Об этом сообщает портал Collider.
Lenta.ru 09:27
Политика

Украина начала виртуальный реверс газа из Польши

Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.
Shraibikus News 06:22
Политика

Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов

Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже.
Lenta.ru 09:47
Биатлон

Херрман выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Поклюке, Старых — восьмая

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 км на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
RT на русском 09:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное