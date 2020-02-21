Политика

ИзвестияИзвестияКиев объявил о признании судом в Гааге своей юрисдикции в иске к РФ

Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о морских претензиях Киева к Москве, а значит, сможет рассмотреть данный иск. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко 22 февраля.
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Арбитраж в Гааге подтвердил юрисдикцию в деле против России — МИД Украины

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В МИД Украины заявили, что арбитраж в Гааге подтвердил юрисдикцию в деле против России

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В Киеве заявили о признании судом в Гааге юрисдикции по иску к РФ

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Морской трибунал ООН рассмотрит иск Украины против РФ по Азову

Московский Комсомолецвчера в 14:40

Суд ООН поддержал Украину в «морском деле» против России

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В Киеве заявили о признании Гаагским судом юрисдикции по иску против Москвы

RT на русскомвчера в 17:42
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Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов

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В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение

В Москва-Сити произошло обрушение части конструкции на 28-м этаже башни «Око».
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Бокс. Экс-чемпион мира арестован на взвешивании Фьюри и Уайлдера

Вести.Ru 01:16
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Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии

Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
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Общество

В Испании по запросу США задержали россиянку

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Вести.Ru вчера в 09:18
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Общество

Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином

Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
Городовой вчера в 01:55
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС вчера в 23:53
Религия

Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу

Российская газета вчера в 16:34
Общество

Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner

Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner.
Известия вчера в 23:33
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Число жертв коронавируса возросло до 2144

ФАН 20 февраля в 19:57
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Facebook заплатит пользователям за записи их голоса

В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Piter.tv вчера в 13:18
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

РИА Новости вчера в 14:05
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За сутки, которые прошли после эвакуации граждан Украины из Уханя, беспокойство вызывало состояние водителя автобуса, который привез эвакуированных из Уханя граждан.
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URA.Ru 20 февраля в 14:31
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Следственный комитет опубликовал видеозапись с места жёсткой посадки частного самолёта Ан-2 в Магадане, в результате которой пострадали семь человек.
RT на русском 20 февраля в 01:42
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США на учениях сымитировали ядерный удар по России

В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
РИА Новости вчера в 17:44
Авто

Составили топ-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом

При покупке автомобиля с пробегом не редко возникает вопрос: почему один подержанный автомобиль стоит заметно дороже своего "одноклассника" с аналогичным двигателем и схожим оснащением.
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Кино

Умер актер из фильма «Люди в черном» Борис Лескин

РИА Новости вчера в 13:15
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СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ

Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
РБК вчера в 22:51
Транспорт

Станцию метро «Смоленская» в Москве закрыли почти на полтора года

Станция «Смоленская» синей ветки (Арбатско-Покровской линии) московского метро с 22 февраля почти на полтора года закрывается на капитальный ремонт, откроется она только в июне 2021 года.
Комсомольская правда вчера в 18:54
Политика

Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР

Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
RT на русском вчера в 13:48
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Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

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Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США

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В ДТП под Новосибирском погибли двое взрослых и двое детей

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Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений

Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.
Коммерсантъ вчера в 03:30
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