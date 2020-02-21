Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о морских претензиях Киева к Москве, а значит, сможет рассмотреть данный иск. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко 22 февраля.

Киев объявил о признании судом в Гааге своей юрисдикции в иске к РФ

Общество Власти Украины предупредили о снижении пенсий Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.

Политика Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.

Политика Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.

Происшествия Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.

Общество Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников «В Израиль пришла смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой», — пишут родители.

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Авто Составили топ-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом При покупке автомобиля с пробегом не редко возникает вопрос: почему один подержанный автомобиль стоит заметно дороже своего "одноклассника" с аналогичным двигателем и схожим оснащением.

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Транспорт Станцию метро «Смоленская» в Москве закрыли почти на полтора года Станция «Смоленская» синей ветки (Арбатско-Покровской линии) московского метро с 22 февраля почти на полтора года закрывается на капитальный ремонт, откроется она только в июне 2021 года.

Политика Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.