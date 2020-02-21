Политика
ИзвестияКиев объявил о признании судом в Гааге своей юрисдикции в иске к РФ
Арбитражный суд в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о морских претензиях Киева к Москве, а значит, сможет рассмотреть данный иск. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко 22 февраля.
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В Киеве заявили о признании Гаагским судом юрисдикции по иску против Москвы
RT на русскомвчера в 17:42
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Итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов
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В башне «Око» в Москва-Сити произошло обрушение
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Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
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Зеленский пообещал наказать причастных к столкновениям под Полтавой
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.
Политика
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах ИГ в Сирии
Албания выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
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В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Политика
Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными
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Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином
Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
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Как правильно провести Вселенскую родительскую субботу
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Boeing назвал закупаемую в России деталь для корабля Starliner
Компания Boeing покупает в России преобразователь питания для своего космического корабля Starliner.
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Число жертв коронавируса возросло до 2144
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Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
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Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
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Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков
За сутки, которые прошли после эвакуации граждан Украины из Уханя, беспокойство вызывало состояние водителя автобуса, который привез эвакуированных из Уханя граждан.
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Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников
«В Израиль пришла смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой», — пишут родители.
Происшествия
Опубликовано видео с места жёсткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видеозапись с места жёсткой посадки частного самолёта Ан-2 в Магадане, в результате которой пострадали семь человек.
Происшествия
В Омске осуждены родители ребёнка с вросшей в колени гречкой
Установлено, что в своей квартире в Омске и на даче в пригороде Казаков с апреля по май 2019 года за малейшие незначительные провинности не менее шести раз ставил восьмилетнего пасынка коленями на гречневую крупу.
Армия и оружие
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
В ходе учений была сымитирована реакция США, в ходе которой Вашингтон "отвечает ядерным ударом против России".
Авто
Составили топ-5 самых переоцененных автомобилей с пробегом
При покупке автомобиля с пробегом не редко возникает вопрос: почему один подержанный автомобиль стоит заметно дороже своего "одноклассника" с аналогичным двигателем и схожим оснащением.
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Умер актер из фильма «Люди в черном» Борис Лескин
Общество
СМИ опубликовали поручения Путина по борьбе с ВИЧ
Президент России Владимир Путин потребовал увеличить охват антиретровирусной терапией граждан с ВИЧ в два раза, до 90%, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки».
Транспорт
Станцию метро «Смоленская» в Москве закрыли почти на полтора года
Станция «Смоленская» синей ветки (Арбатско-Покровской линии) московского метро с 22 февраля почти на полтора года закрывается на капитальный ремонт, откроется она только в июне 2021 года.
Политика
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) бывшего украинского президента Петра Порошенко, пишет телеканал «112 Украина», ссылаясь на решение суда.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Политика
Сандерс призвал Россию «держаться подальше от выборов» в США
Сенатор от штата Вермонт и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс призвал Россию «держаться подальше от американских выборов».
Происшествия
В ДТП под Новосибирском погибли двое взрослых и двое детей
Политика
Путин надеется договориться с Зеленским об улучшении отношений
Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским об улучшении отношений двух стран, но отмечает изменение позиции украинского лидера.