Экономика

Lenta.ruLenta.ruУкраина подсчитала доход от транзита газа из России

Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.
Читать в источнике
Комментировать115

Подробнее о событии

Украина подсчитала миллиарды дохода от транзита российского газа

Телеканал 360°вчера в 15:45

Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа

Коммерсантъвчера в 10:21

В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

РБКвчера в 10:49

Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России

РИА Новостивчера в 10:47

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Lenta.ruвчера в 10:53

Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

ТАССвчера в 10:10

На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

Известиявчера в 10:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Политика

Названы имена членов правительства Приморского края

Елена Бронникова, возглавлявшая до настоящего времени департамент культуры Приморского края, в должности заместителя председателя правительства Приморского края станет курировать вопросы труда и социальной политики.
Primpress.ru вчера в 22:52
Происшествия

В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования

Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в гостинице.
РИА Новости вчера в 15:14
Футбол

Смолов показал многомиллионное предложение от китайского клуба

Нападающий московского футбольного «Локомотив» Федор Смолов во время интервью блогеру Евгению Савину показал распечатку многомиллионого предложения от китайского клуба.
Известия вчера в 14:25
Политика

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
РИА Новости вчера в 22:09
Общество

«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам

Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Primpress.ru вчера в 05:15
Происшествия

Аэропорт и вокзал в Хабаровске эвакуировали из-за «минирований»

Пассажиров и сотрудников аэропорта Хабаровска в среду эвакуировали из-за сообщения о "минировании", взрывотехники обследовали здание и не нашли опасных предметов, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 23:25
Транспорт

Первый поезд проехал по Крымскому мосту

На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Кино

Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2»

Газета.Ru вчера в 16:58
Политика

На Украине созвали экстренное заседание Кабмина по транзиту газа

Кабинет министров Украины провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией, сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Коммерсантъ вчера в 22:04
Экономика

Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости вчера в 11:27
Авто

«Ведомости»: с 1 января автомобили Lada подорожают в среднем на 2%

С 1 января 2020 года «АвтоВАЗ» увеличит в среднем на 2% рекомендованные розничные цены на все свои автомобили, рассказали газете «Ведомости» источники.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Общество

Тигр в зоопарке попытался напасть на ребенка и попал на видео

В Дублинском зоопарке, Ирландия, тигр попытался напасть на мальчика и врезался в стекло.
Lenta.ru вчера в 03:02
Транспорт

Движение поездов на фиолетовой ветке московского метро восстановили

ТАСС 00:25
Политика

Зеленский рассказал о мерзнущих украинцах

Президент прямо заявил – украинцы мерзнут. Но, очевидно, далеко не всех чиновников это беспокоит.
РЕН ТВ вчера в 23:27
Общество

Режим открытого неба в Пулково введут с 1 января

С 1 января 2020 года в Пулково будет введен режим открытого неба, сообщает Минтранс РФ.
Коммерсантъ вчера в 10:14
Политика

Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши

Напомним, "сволочью и антисемитской свиньей" глава РФ назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Российская газета вчера в 23:58
Общество

«Не каждый станет покупать Apple»

Apple вряд ли уйдет с российского рынка после вступления в силу закона об обязательной предустановке отечественного ПО на гаджеты.
Известия вчера в 16:01
Культура

Юрий Куприянов прокомментировал назначение директора НХМ Якутии

По словам министра, 25 декабря будет издан приказ Министерства культуры и духовного развитии Якутии о назначении Влады Владиславовны Тимофеевой и.о. директора Национального художественного музея.
Якутия Daily вчера в 22:17
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области

Число погибших при пожаре в Иркутской области в общежитии лесозаготовительного предприятия возросло до двух.
Газета.Ru вчера в 22:17
Происшествия

Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 07:50
Гаджеты

В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin за 17 долларов

ToDay News Ufa вчера в 04:52
Хоккей

Окончательный состав молодежной сборной РФ определился на МЧМ-2020

VSE42.RU вчера в 17:37
Футбол

Жоау Мариу оценил шансы Алексея Миранчука заиграть в «Ювентусе»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился мнением о шансах своего одноклубника Алексея Миранчука заиграть в чемпионате Италии.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:48
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
RT на русском 23 декабря в 22:31
Экономика

Как проиндексируют пенсии с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года будет произведена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам.
Пункт А вчера в 08:33
Шоу-бизнес

Назван самый востребованный артист на новогодних корпоративах

Самыми популярными ведущими Морозов назвал Максима Галкина и Ивана Урганта.
Gazeta.SPb вчера в 22:46
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Общество

Россия выделит $4,8 млн на снижение детской смертности в КНДР

Россия направит $4,79 млн на гуманитарную программу ООН по снижению детской заболеваемости и смертности в Северной Корее.
REGNUM вчера в 09:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное