с чего всё началось

20 декабря Россия и Украина подписали контракт с "Газпромом" на поставки газа с 1 января 2020 года. По словам Оржеля, ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи - более $3 млрд арбитража плюс около $3 млрд за транзит в год в течение 5 лет.

Киев оценил доход от транзита газа из России за пять лет

Общество Названа предварительная причина смерти Галины Волчек Худрук театра "Современник" Галина Волчек умерла около двух часов назад от отёка головного мозга и отёка лёгких.

Религия РПЦ изменила правила крещения детей Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.

Гаджеты Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.

Энергетика Нефть приближается к $68 за баррель Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря.

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Происшествия В Свердловской области загорелись два ангара на площади 5 тыс. метров В селе Новопышминское Свердловской области в двух ангарах возник пожар, достигший площади в 5 тыс. кв. м. Об этом в пятницу, 27 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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Кино Старшенбаум отказалась от съемок в «Тексте» из-за Петрова Как сообщает Федеральное Агентство новостей, актриса Ирина Старшенбаум официально подтвердила, что ее отказ от главной женской роли в фильме «Текст» связан исключительно с тем, что на главную мужскую роль был утвержден Александр Петров, ее бывший молодой человек.

Шоу-бизнес Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.

Армия и оружие Russia Matters (США): что не дает США и России случайно развязать войну? (Russia Matters) У некоторых других стран-членов НАТО — включая Великобританию, Германию, Францию, Италию, Норвегию, Испанию, Нидерланды, Канаду, Грецию и Португалию — заключены соглашения с Россией о предотвращении инцидентов в открытом море, аналогичные соглашению 1972 года между Москвой и Вашингтоном, а у Канады и Греции также заключены соглашения с Россией о предотвращении опасной военной деятельности.