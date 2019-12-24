Экономика
Газета.RuКиев оценил доход от транзита газа из России за пять лет
20 декабря Россия и Украина подписали контракт с "Газпромом" на поставки газа с 1 января 2020 года. По словам Оржеля, ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи - более $3 млрд арбитража плюс около $3 млрд за транзит в год в течение 5 лет.
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Общество
Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка
Министр добавил, что на сегодняшний день на рынке смартфонов в России доминирует не американская корпорация, а другие производители.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway
Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Происшествия
Шесть человек пострадали при пожаре в общежитии в Иркутской области
В Иркутской области произошел пожар в двух деревянных зданиях общежития предприятия лесозаготовки, пострадали шесть человек, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Политика
В Черногории православные вышли на акцию протеста
В столице Черногории митрополит, епископы, сотни монахов и священников Сербской православной церкви устроили молитвенное шествие к зданию парламента, передает ОТР.
Экономика
Налог для самозанятых принес в бюджет более миллиарда рублей
В системе уже зарегестрировалось более 330 тысяч человек, их суммарный доход составил более 40 миллиардов рублей из которых 1,6 миллиарда - налоговые отчисления.
Политика
Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии
Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО.
Экономика
Приморье впервые в России начало биржевые торги лесом на экспорт
По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, экспортные торги лесоматериалами на товарной бирже проводят впервые в России.
Общество
Медведев утвердил создание особой экономической зоны в Грозном
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Грозном особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Единоборства
Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
Гаджеты
Oukitel оценила защищенный смартфон с АКБ на 8000 мАч в 100 долларов
Дисплей смартфона защищает стекло Corning Gorilla Glass.
Общество
Медведев поручил МВД пресечь оборот некурительных смесей с никотином
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Происшествия
У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6
Технологии
МТС презентует «умную» колонку в начале 2020 года
МТС собирается выпустить «умную» колонку в первой половине следующего года.
Шоу-бизнес
Воробей предупредила Борщеву об угрозе поджога офиса Comedy Woman
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.
Политика
Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса
РБК направил запросы в Минэкономразвития и РЖД о снятии запрета на вывоз угля, а также угольным трейдерам «Угольные технологии», «Угольный альянс», «Стройинвест» и «Углесбыт», которые жаловались на монополию компании Курченко.
Гаджеты
Смартфоны от Samsung и Apple признали небезопасными для здоровья
В ходе исследования, проведенного Лабораторией Федеральной комиссии по связи США, выяснилось, что некоторые смартфоны от Samsung и Apple не соответствуют нормам безопасности, установленным в стране.
Транспорт
Первый пассажирский поезд в Севастополь прошел по Крымскому мосту
Первый пассажирский поезд, который отправился 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь, 25 декабря прошел по Крымскому мосту.
Общество
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Кино
Майкл Б. Джордан рассказал, какого Супермена он мог бы показать фанатам
Актёр Майл Б. Джордан в интервью рассказал о том, какого бы Супермена он мог бы сыграть. Об этом 24 декабря сообщил портал Comicbook.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Футбол
«Рубин» интересуется Соболевым и Шатовым
«Рубин» проявляет предметный интерес к полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову и форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву, утверждает «Спорт-Экспресс».
Происшествия
В кемеровском ТЦ нашли маленькую девочку Сашу
Сотрудники УМВД России по г. Кемерово устанавливают личность девочки, которая накануне была обнаружена в одном из торговых центров на проспекте Кузнецком.
Политика
Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.