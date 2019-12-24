Экономика

Газета.RuГазета.RuКиев оценил доход от транзита газа из России за пять лет

20 декабря Россия и Украина подписали контракт с "Газпромом" на поставки газа с 1 января 2020 года. По словам Оржеля, ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи - более $3 млрд арбитража плюс около $3 млрд за транзит в год в течение 5 лет.
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