Политика

Lenta.ruLenta.ruКиев оценил последствия отделения от энергосистемы России

Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России. Решение отделить энергосистему Украины от российско-белорусской и присоединить к европейской — историческое. Такое мнение в эфире программы «Сегодня» на канале «Украина 24» высказал премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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Киев назвал историческим отделение от энергосистемы России и Белоруссии

РБК04:26

На Украине назвали историческим решение об энергонезависимости от РФ

Известия03:09

В Киеве назвали историческим решение об энергетической независимости

RT на русском00:59

Энергосистема Украины станет европейской

Телеканал 360°02:27

Украина приняла «историческое решение» об энергонезависимости от РФ

REGNUM01:40

Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Газета.Ru01:18

Украинский премьер считает историческим решение отделиться от российской и белорусской энергосистем

Комсомольская правда02:40
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Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Политика

Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»

Санкции США, введенные в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2», являются неэффективными, об этом говорится в материале журнала Forbes.
Пятый канал 02:10
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин обратился к гражданам России с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового 2020 года.
РИА Новости 07:05
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Политика

Путин и Зеленский провели телефонную беседу

Днем во вторник, 31 декабря, в Кремле сообщили, что глава Российской Федерации Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.
Аргументы недели 05:39
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Rambler News Service вчера в 03:24
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Армия и оружие

Пятеро сирийцев готовили теракт в новогоднюю ночь в Турции

В турецкой Анкаре задержали пять граждан Сирии, которые планировали устроить теракт во время празднования Нового года, сообщает телеканал NTV.
РЕН ТВ 06:14
Политика

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Газета.Ru 05:41
Армия и оружие

Освобожденные в рамках обмена украинские военные получили восстановленные документы

Украинские военные, освобожденные в рамках обмена пленными в Донбассе, получили восстановленные документы, удостоверяющие пребывание на службе в вооруженных силах Украины, сообщили в министерстве обороны.
Взгляд.ру 07:48
Здоровье

Медики предупредили о вреде употребления алкоголя при посещении бани

«Например, астматикам и людям с хронической обструктивной болезнью легких нельзя в баню, человек просто может задохнуться», — говорит врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.
RuNews24.ru 04:46
Энергетика

Молдавия и «Газпром» продлили контракт на поставку газа

ТАСС 04:11
Энергетика

«Нафтогаз» назвал ожидаемый объём транзита газа в 2020 году

Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может составить 75 млрд куб. м, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 08:56
Политика

В Кремле заявили, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и Белоруссия пока не договорились по газовым вопросам, передаёт ТАСС.
Мой Брянск 06:24
Транспорт

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову наказывать водителей, которые провоцируют образование пробок.
RT на русском вчера в 23:46
Политика

Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом

Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Вести.Ru 08:16
Общество

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Культура

В сети появилась новая новогодняя серия «Простоквашино»

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Общество

ЗАГС Петергофа отказался поженить Деда Мороза и Снегурочку

Как сообщает издание "Фонтанка", Светлана и Сергей пришли в ЗАГС в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
РЕН ТВ 07:44
Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»

Максим опубликовал видео, как весело Лиза играет на детском пианино "Миллион алых роз", а Гарри зажигательно танцует и думает о лайках.
Аргументы недели 08:21
Гаджеты

Умные часы Xiaomi Watch Color действительно радуют автономностью

iXBT.com вчера в 06:55
Общество

Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

Российская газета 04:11
Армия и оружие

Белоруссия решила провести совместные учения с НАТО

Ferra 07:24
Общество

Бывший глава Nissan Карлос Гон сбежал из Японии

Бывший глава Nissan Карлос Гон, который был освобожден под залог в Токио в ожидании суда по обвинению в финансовых нарушениях, прибыл в Бейрут, сообщает AFP со ссылкой на ливанское должностное лицо и источники в силовых структурах.
Коммерсантъ вчера в 19:43
Политика

Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году

Известия 29 декабря в 10:16
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
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Общество

Названы самые популярные блюда на Новый год в России

Стали известны самые популярные блюда на Новый год в России, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
RT на русском 07:01
Политика

В Совфеде прокомментировали принятый в Черногории закон о церквях

Принятый парламентом Черногории закон о свободе вероисповедания является грубым вмешательством в дела Сербской православной церкви, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 09:39
Происшествия

Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»

RT на русском 07:24
Общество

Большинство южнокорейцев назвали свою страну «адом»

Большинство граждан Южной Кореи хотят уехать из своей страны, называя ее «адом», сообщает местное издание The Hankyoreh («Корейская нация») со ссылкой на результаты социологического исследования.
Взгляд.ру вчера в 19:28
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