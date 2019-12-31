Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России. Решение отделить энергосистему Украины от российско-белорусской и присоединить к европейской — историческое. Такое мнение в эфире программы «Сегодня» на канале «Украина 24» высказал премьер-министр страны Алексей Гончарук.

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