Политика
Lenta.ruКиев оценил последствия отделения от энергосистемы России
Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России. Решение отделить энергосистему Украины от российско-белорусской и присоединить к европейской — историческое. Такое мнение в эфире программы «Сегодня» на канале «Украина 24» высказал премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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Украинский премьер считает историческим решение отделиться от российской и белорусской энергосистем
Комсомольская правда02:40
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