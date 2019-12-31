Политика

Lenta.ruLenta.ruКиев оценил последствия отделения от энергосистемы России

Киев оценил последствия отделения от энергосистемы России. Решение отделить энергосистему Украины от российско-белорусской и присоединить к европейской — историческое. Такое мнение в эфире программы «Сегодня» на канале «Украина 24» высказал премьер-министр страны Алексей Гончарук.
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Киев назвал историческим отделение от энергосистемы России и Белоруссии

РБК04:26

На Украине назвали историческим решение об энергонезависимости от РФ

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Украина приняла «историческое решение» об энергонезависимости от РФ

REGNUM01:40

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Украина намеревается отделить энергосистему от России и Белоруссии

Газета.Ru01:18

В Киеве назвали историческим решение об энергетической независимости

RT на русском00:59
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Неизвестный пытался ограбить отделение банка на востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
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Новые виды вооружения будут созданы для истребителя пятого поколения Су-57, который в настоящее время проходит испытания, заявил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
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Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
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Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
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