Экономика

Газета.RuГазета.RuКиев оценил потери бюджета от сокращения транзита газа из России

В Киеве просчитывают потенциальные потери от сокращения транзита топлива из России в Европу по украинской газотранспортной системе (ГТС). Они оцениваются в менее 1% ВВП. В конце 2019 года заканчивается действие 10-летнего контракта на транзит российского газа через Украину.
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