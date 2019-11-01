В Киеве просчитывают потенциальные потери от сокращения транзита топлива из России в Европу по украинской газотранспортной системе (ГТС). Они оцениваются в менее 1% ВВП. В конце 2019 года заканчивается действие 10-летнего контракта на транзит российского газа через Украину.

Киев оценил потери бюджета от сокращения транзита газа из России

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