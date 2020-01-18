Энергетика
Вести.RuКиев оценил результаты газового контракта с Москвой
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подтвердил в субботу в Facebook, что новый контракт с "Газпромом" на прокачку позволил снизить цену газа для украинских потребителей. Напротив, срыв сделки мог вызвать повышение стоимости транспортировки топлива в четыре раза, указал Макогон.
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Обманчивый реверс. Как прямые газовые поставки из России «прокачают» Украину
BaltNews.lt18 января в 02:00
На Украине назвали преимущества контракта с Россией на транзит газа
Московский Комсомолец18 января в 07:45
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Ранее в Сети уже появлялись слухи о том, что именно эти процессоры станут первенцами Intel с поддержкой PCIe 4.0.
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Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов
A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020 Процесс освобождения принца Гарри и Меган Маркл от их королевских обязанностей уже получил в Британии свой термин - "Megxit".
Политика
Мишустина на посту главы ФНС заменил его заместитель
В конце прошлой недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова, ранее занимавшего должность заместителя.
Происшествия
Суд арестовал главу МВД Коми, подозреваемого в получении взятки
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Происшествия
Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
Общество
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Законопроект о запрете банкам взимать комиссию за платежи по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) порадует абсолютно всех граждан, заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев, оценивая данную инициативу.
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В отеле на улице Советской Армии в Перми пять человек смертельно обварились кипятком.
Политика
РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Авто
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Кузов версии Antarctic Edition окрашен в эксклюзивный перламутровый цвет «белый металлик».
Шоу-бизнес
Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards
Свершилось \: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards Оба актера были номинированы на премию: за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
Общество
Финляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой
"У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.
Общество
На Украине переучат учителей русскоязычных школ
Министр науки и образования Украины Анна Новосад заявила, что учителей, которые обучают детей в школах на русском языке, переучат преподавать на государственном языке.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» завершил испытания на полигонах Северного флота
Корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил госиспытания на полигонах Северного флота и готовится межфлотскому переходу, сообщает РИА "Новости".
Финансы
Рубль немного подорожал к доллару и евро
Курс рубля к доллару и евро слегка вырос в начале торгов понедельника на "Московской бирже" на фоне роста котировок нефти.
Общество
Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
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В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Гаджеты
Samsung инвестирует в Индию полмилларда долларов
Компания Samsung, как сообщается, построит в Индии свой первый завод по производству экранов для смартфонов.
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Футбол
Генсек РФС раскритиковал решение расширить Премьер-лигу
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев выступил с критикой решения собрания клубов Российской Премьер-лиги проголосовать за расширение элитного дивизиона чемпионата страны до 18 команд.
Футбол
Защитник «Спартака» Айртон может уйти в «Сантос» за 8 миллионов евро
Ранее «Спартак» отказал «Сантосу» в аренде Айртона. Бразильцы хотели взять защитника годовую аренду, разделив траты по зарплате игрока.
Энергетика
СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
Здоровье
Любимый россиянами продукт оказался опасен для здоровья
Российские специалисты утверждают, что мед один из самых переоцененных человеком продуктов.
Политика
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минобороны Андрея Равкова госсекретарем Совбеза страны, передает «БелТА».
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Армия и оружие
Российскую авиабазу Хмеймим пытались атаковать боевики
Инцидент произошел 19 января в Сирии: боевики совершили попытку атаковать авиабазу Хмеймим.