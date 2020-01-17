Энергетика
Вести.RuКиев оценил результаты газового контракта с Москвой
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подтвердил в субботу в Facebook, что новый контракт с "Газпромом" на прокачку позволил снизить цену газа для украинских потребителей. Напротив, срыв сделки мог вызвать повышение стоимости транспортировки топлива в четыре раза, указал Макогон.
Читать в источнике
Оценить202
Подробнее о событии
Показать все источники
Корольчук рассказал, могла ли Украина заключить газовый контракт на более выгодных условиях
Украина.ру16 января в 23:10
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 19:58, Ашберн
Технологии
Самый популярный в мире WhatsApp добился почти невозможного
Признанный самым популярным в мире приложением принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp достиг нового рубежа.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Общество
СМИ опубликовали источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Общество
Елизавета Пескова рассказала о последних полученных от отца деньгах
Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала, что в последний раз получила деньги от отца три или четыре года назад.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Здоровье
В России создадут тест для выявления «китайской» пневмонии
В Центре стратегического планирования (ЦСП) Минздрава РФ создают экспресс-тест для выявления коронавируса 2019-nCoV, который уже вышел за пределы Китая.
Кино
Главный приз Гильдии продюсеров США получил фильм «1917»
Фильм «1917» режиссера Сэма Мендеса получил главную награду Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild Awards), сообщается в Twitter организации.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Авто
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей
Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
Происшествия
В Киеве антифашистов закидали петардами
"После окончания акции участники шли к фуникулёру, в это время группа неизвестных бросила в них несколько петард", - говорится в сообщении.
Музыка
Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления
Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.
Экономика
Центральный рынок в Москве сменил владельца
Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс».
Космос
Запуск спутника на тяжелой омской ракете «Ангара» отменен
Здоровье
Врач развеял мифы о пользе меда
Конышев сообщил, что в меде огромное количество глюкозы и фруктозы, а это может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови.
Политика
Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.
Авто
Названы самые популярные автомобили в Санкт-Петербурге в 2019 году
В 2019 году петербуржцы приобрели 96,2 тыс. новых легковых автомобилей – на 10% меньше, чем годом ранее.
Происшествия
В КНР ещё один человек умер от нового типа коронавируса
11 января в городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.
Политика
Зеленский заявил о желании иметь надежные отношения с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает иметь хорошие надежные отношения с США, но вместе с тем не хочет быть вовлеченным в политическую ситуацию в США.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Общество
Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей
Ранее Букингемский дворец сообщил, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл с весны нынешнего года перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться "Их Королевские Высочества".
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Кино
За 6 лет «просрочки» сдачи фильма режиссер заплатит штраф в 7,5 млн
Министерством культуры РФ на 7,5 миллионов рублей оштрафован режиссер Сергей Дворцевой.
Политика
Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений
Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Хоккей
Команда дивизиона Боброва победила на Матче звёзд КХЛ
Игры
Скоро The Elder Scrolls Online получит официальную русскую локализацию
Космос
ESA показало фото покрытого льдом кратера Королёва на Марсе
Европейское космическое агентство ESA показало фото покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.