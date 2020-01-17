Энергетика

Вести.RuВести.RuКиев оценил результаты газового контракта с Москвой

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подтвердил в субботу в Facebook, что новый контракт с "Газпромом" на прокачку позволил снизить цену газа для украинских потребителей. Напротив, срыв сделки мог вызвать повышение стоимости транспортировки топлива в четыре раза, указал Макогон.
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