Энергетика

Вести.RuВести.RuКиев оценил результаты газового контракта с Москвой

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подтвердил в субботу в Facebook, что новый контракт с "Газпромом" на прокачку позволил снизить цену газа для украинских потребителей. Напротив, срыв сделки мог вызвать повышение стоимости транспортировки топлива в четыре раза, указал Макогон.
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На Украине оценили результаты заключения контракта с Россией по газу

Известия18 января в 09:54

На Украине оценили влияние контракта с Россией по газу

РБК18 января в 08:47

На Украине назвали преимущества контракта с Россией на транзит газа

Московский Комсомолец18 января в 07:45

На Украине заявили, что контракт с Россией позволил снизить тарифы на газ

Газета.Ru18 января в 07:48

Киев оценил возможный исход при отсутствии договора по газу с Россией

Lenta.ru18 января в 07:02

В Киеве оценили эффект контракта с Россией по газу

RT на русском18 января в 06:52

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

РИА Новости18 января в 06:09
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Происшествия

В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте

Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Газета.Ru вчера в 13:00
Происшествия

В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы

Трубу с горячей водой прорвало в одном из отелей Перми. В результате ЧП от полученных ожогов скончались четыре человека.
Российская газета вчера в 23:16
Наука

Физики смогли создать молекулу в форме галстука-бабочки

Физики смогли создать молекулу, напоминающую своей формой галстук-бабочку, которая изменят цвет под воздействием разных условий.
Дни24 вчера в 12:06
Здоровье

Любимый россиянами продукт оказался опасен для здоровья

Российские специалисты утверждают, что мед один из самых переоцененных человеком продуктов.
Primpress.ru вчера в 21:30
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских титулов

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских титулов К слову, досталось Меган Маркл и в других сферах.
Вокруг ТВ вчера в 03:28
Общество

Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

Lenta.ru вчера в 06:26
Происшествия

Поезд протаранил автомобиль в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 22:08
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

REGNUM 00:29
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
РИА Новости вчера в 17:10
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru 18 января в 23:32
Экономика

СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
РИА Новости вчера в 14:02
Хоккей

Шестёркин стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Коламбус»

Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал третьей звездой матча, совершив 29 сейвов.
Чемпионат вчера в 22:14
Единоборства

Отец Нурмагомедова заявил, что сыну не интересен реванш с Макгрегором

Московский Комсомолец вчера в 05:36
Наука

Сибирские ученые нашли растение с высокой противовирусной активностью

Naked Science 17 января в 04:24
Наука

Рыбные и крабовые палочки признали вредными для экологии

Производство искусственного крабового мяса и рыбных палочек из сурими оказалось опасным для окружающей среды.
МедиаПоток вчера в 06:02
Энергетика

«Коммерсантъ» подсчитал рост импорта «Газпрома» и НОВАТЭКа в ЕС

В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
РБК 00:15
Армия и оружие

У базы ВКС в Сирии РЭБ перехватила вражеский беспилотник с интересным содержимым

Управление беспилотником боевиков было перехвачено дежурными средствами радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Мошта-Мохаммед-Адра (40 км севернее российской авиабазы).
Rusvesna.su 18 января в 10:05
Космос

Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет

Всего, говорится в материалах, группировка российской системы "Сфера", которая призвана стать ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink, к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, в том числе 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли.
РИА Новости вчера в 19:06
Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Политика

Как Польша изображает жертву и искажает историю

В начале года сейм Польши принял резолюцию, по которой виновником Второй мировой войны официально теперь считают не только Германию, но и СССР.
НТВ вчера в 09:17
Гаджеты

Широкоэкранные смартфоны захватывают российский рынок

Анализ российского рынка смартфонов выявил громадную популярность широкоэкранных моделей среди покупателей, если еще год назад со смартфоном, диагональ которого равна 5,7 дюйма или более, уходил даже не каждый пятый клиент (17%), то теперь примерно трое из пяти (около 58%) покупателей хотят только телефон с большим экраном.
Faktom вчера в 08:08
Политика

Меркель рассказала об итогах конференции по Ливии в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о договорённостях, достигнутых на конференции по ливийскому урегулированию в Берлине.
RT на русском вчера в 14:13
Общество

Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине

Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.
РИА Новости вчера в 20:25
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru вчера в 08:20
Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
РБК вчера в 22:00
Общество

Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Коммерсантъ вчера в 20:20
Здоровье

В Китае третий человек умер от нового вида пневмонии

По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.
РБК вчера в 20:57
Политика

Представитель главы Чувашии объяснил его призыв «мочить» журналистов

Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева Олег Сидоров заявил, что руководитель региона использовал слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров, которые называют себя журналистами и дестабилизируют ситуацию в стране.
Коммерсантъ вчера в 22:05
Происшествия

В Лондоне при нападении с ножом погибли три человека

РБК вчера в 21:57
Теннис

Теннисистка Александрова вышла во второй круг Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира Australian Open.
РБК вчера в 22:29
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