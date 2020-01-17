Энергетика

Вести.RuВести.RuКиев оценил результаты газового контракта с Москвой

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон подтвердил в субботу в Facebook, что новый контракт с "Газпромом" на прокачку позволил снизить цену газа для украинских потребителей. Напротив, срыв сделки мог вызвать повышение стоимости транспортировки топлива в четыре раза, указал Макогон.
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«Тарифы могли вырасти в 4 раза»: Оператор ГТС Украины о газовом контракте с Россией

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Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

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Гарри останется не только герцогом, но и принцем, и как человека, родившегося в этой семье, его не могут лишить титула "королевского высочества", однако пользоваться им он перестанет.
Газета.Ru 07:36
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Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.
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Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании, которое придёт в конце следующей недели.
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Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

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Есть старая Европа, которая с Россией воевала достаточно и помнит, чем это всегда кончается.
Новостной фронт 03:53
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Путин заявил о необходимости пресечь попытки Запада переписать историю

Президент России Владимир Путин заявил, что попыткам Запада переписать и исказить историю Москва противопоставит объективную информацию, которой у Российской Федерации достаточно.
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Экономика

Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса

В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
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Турецкие комплектующие США готово продолжить закупать, но только при условии, что контракт будет продлен на год.
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Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
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В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

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В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
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Дзюба составит список ста книг, обязательных к прочтению

Форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба рассказал, что планирует составить список ста книг, обязательных к прочтению.
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Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru вчера в 23:32
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