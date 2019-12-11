Политика

Lenta.ruLenta.ruКиев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»

Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
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с чего всё началось
Издание «Донецкое агентство новостей
» опубликовало ультиматум главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина выдвинутый властям Украины.
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