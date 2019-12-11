с чего всё началось

Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».

Политика Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.

Общество Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости» В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".

Происшествия В поле в Подмосковье нашли обезглавленное тело мужчины Обезглавленное тело москвича обнаружено в поле недалеко от автобусной остановки в подмосковной деревне Никифорово, заведено дело об убийстве, говорится в сообщении ГСУ СК России по Московской области.

Здоровье Назван самый опасный для сердца алкогольный напиток Как сообщает ToDay News Ufa, медики считают, что самым опасным алкогольным напитком является алкогольный коктейль, в который добавляют энергетик.

Происшествия В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора» «Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Общество Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек Совет федерации одобрил законопроекты, вводящие возможность вести электронные трудовые книжки с 1 января 2021 года и обязанность работодателей передавать сведения о трудовой деятельности работников в электронном виде с 2020 года.

Общество Премьер Франции рассказал о принципах пенсионной реформы Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на фоне проходящей в стране бессрочной забастовки против пенсионной реформы рассказал о трех принципах этой реформы и подчеркнул, что она направлена на уважение интересов каждого и повышение покупательной способности работающих и пенсионеров.

Происшествия Иван Голунов подал в ФСБ заявление о преступлении Журналист Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением с просьбой о регистрации сообщения о преступлении в отношении него.