Политика
Lenta.ruКиев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»
Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
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с чего всё началось
Издание «Донецкое агентство новостей» опубликовало ультиматум главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина выдвинутый властям Украины.Военное дело06:56
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