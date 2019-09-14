Политика

Газета.RuГазета.RuКиев отказался от полной амнистии участников конфликта в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не собираются реализовывать пункт Минских соглашений, касающийся предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости"РИА "Новости".
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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