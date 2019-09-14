Политика
Газета.RuКиев отказался от полной амнистии участников конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не собираются реализовывать пункт Минских соглашений, касающийся предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости"РИА "Новости".
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Украина отказалась проводить полную амнистию участников конфликта в Донбассе
Московский Комсомолец11:31
Украина не будет предоставлять полную амнистию участникам конфликта в Донбассе
Комсомольская правда11:38
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