Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не собираются реализовывать пункт Минских соглашений, касающийся предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости"РИА "Новости".

Киев отказался от полной амнистии участников конфликта в Донбассе

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