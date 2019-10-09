Политика
Утро.ruКиев отверг предложение Москвы по транзиту газа
Украинскую сторону не удовлетворило предложение из Москвы о продлении старого договора по транзиту российского газа на один год, если Киев не успеет внедрить европейское законодательство до конца 2019 г. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Алексей Гончарук.
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Политика
Путин пожелал избранным губернаторам работать весь срок «напряженно»
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Происшествия
В подмосковных Химках обнаружили тела двух стюардов «России»
Полицейские обнаружили в съемной квартире в подмосковных Химках тела двух стюардов авиакомпании «Россия».
Армия и оружие
На Украине нашли замену выпущенному при Хрущеве грузовику
Технологии
Жители Дона смогут пользоваться интернетом и смотреть цифровое ТВ без кабеля
«МТС» сообщает о запуске продукта, позволяющего использовать домашний мобильный интернет и цифровое спутниковое ТВ без фиксированных сетей связи.
Политика
Поездки депутатов Госдумы в США будут приостановлены
После допроса в США депутата Госдумы Инги Юмашевой будут приостановлены поездки депутатов в США, сообщила в телеграме советник спикера Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова.
Происшествия
Украинская девочка родила в 12 лет и отказалась от ребенка
В украинском городе Ровно 12-летняя девочка родила ребенка.
Интернет
Аналитики ждут появления стандарта 6G
Аналитики ждут появления стандарта 6G Сети связи 5G, которые еще только начинают запускаться в отдельных странах, уже к 2028 году с трудом будут справляться с растущим объемом передачи данных, прогнозирует Bank of America Merrill Lynch (BofA).
Политика
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
Политика
Зеленский собрал журналистов на фудкорте
Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Общество
Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне
Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
Общество
Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре
В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Авто
Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов спрогнозировал увеличение страховой пенсии.
Общество
Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами в России
Ниже всего зарплата оказалась в Воронеже и Волгограде, там на нее можно купить 1,96 и 1,91 стандартный набор.
Здоровье
В России прооперировали девочку из США
Происшествия
Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
Общество
Губернатор Шумков пообещал сократить половину чиновников в Зауралье
Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что считает раздутым штат чиновников в муниципалитетах Зауралья.
Культура
Ильдар Абдуллин участвует в новом сезоне шоу «Голос» на первом канале
Гайчанин Ильдар Абдуллин примет участие в новом сезоне шоу "Голос". Ранее Ильдар уже участвовал в шоу вокального конкурса «Новая звезда».
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
Политика
Журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву из Ирана
Футбол
Малком перенес операцию и выбыл до конца первой части сезона
Футболист "Зенита" Малком перенес операцию по лечению травмы, полученной в августе, и выбыл из строя до зимнего перерыва в сезоне, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.
Политика
Зеленский рассказал о своих действиях в случае Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, что будет делать в случае нового Майдана.
Политика