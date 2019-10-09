Политика

Утро.ruУтро.ruКиев отверг предложение Москвы по транзиту газа

Украинскую сторону не удовлетворило предложение из Москвы о продлении старого договора по транзиту российского газа на один год, если Киев не успеет внедрить европейское законодательство до конца 2019 г. Об этом заявил премьер-министр Незалежной Алексей Гончарук.
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На Украине не хотят продлевать договор по транзиту газа с Россией на год

Life.ruвчера в 10:00

Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год

РЕН ТВвчера в 09:17

Киев не согласен продлевать транзитный контракт с Москвой на один год

ТАССвчера в 09:08

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Коммерсантъвчера в 08:42

Украина отказалась продлевать транзитный контракт с Россией на один год

Газета.Ruвчера в 08:37

Киев выступил против продления контракта на транзит газа с РФ

News.ruвчера в 08:08

Киев не согласился на продление транзитного контракта на год

RT на русскомвчера в 08:00
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:30, Вашингтон
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РИА Новости вчера в 11:56
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РБК 04:22
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Аналитики ждут появления стандарта 6G Сети связи 5G, которые еще только начинают запускаться в отдельных странах, уже к 2028 году с трудом будут справляться с растущим объемом передачи данных, прогнозирует Bank of America Merrill Lynch (BofA).
Коммерсантъ вчера в 18:19
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Политика

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Зеленский будет отвечать на вопросы в течение целого дня 10 октября на территории фудкорта Kyiv Food Market.
Газета.Ru 03:03
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Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.
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Политика

Зеленский оценил возможность встречи с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
RT на русском 04:03
Общество

Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что считает раздутым штат чиновников в муниципалитетах Зауралья.
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Ильдар Абдуллин участвует в новом сезоне шоу «Голос» на первом канале

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С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
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РИА Новости 03:39
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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о том, что будет делать в случае нового Майдана.
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Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17

REGNUM 08 октября в 17:10
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