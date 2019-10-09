Политика

РЕН ТВРЕН ТВКиев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год

Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год. Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук, передает ТАСС. По его словам, Киев намерен заключить долгосрочный контракт по газу на новых условиях.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На Украине не хотят продлевать договор по транзиту газа с Россией на год

Life.ruвчера в 10:00

Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год

РЕН ТВвчера в 09:17

Киев не согласился на продление транзитного контракта на год

RT на русскомвчера в 08:00

Украина настаивает на долгосрочном контракте на транзит российского газа

Коммерсантъвчера в 08:42

Украина отказалась продлевать транзитный контракт с Россией на один год

Газета.Ruвчера в 08:37

Киев выступил против продления контракта на транзит газа с РФ

News.ruвчера в 08:08

Киев не согласен продлевать транзитный контракт с Москвой на один год

ТАССвчера в 09:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
Происшествия

В Эквадоре из тюрьмы сбежали несколько десятков заключенных

Несколько десятков заключенных сбежали из тюрьмы в городе Портовьехо. Об этом сообщила в среду глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо.
ТАСС вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк частично парализовало

Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Экспресс газета вчера в 04:13
Общество

Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре

В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.
Вести.Ru 08 октября в 04:10
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

РИА Новости 00:44
Происшествия

Холмчанка чуть не убила сына-подростка

Утром 9 октября в Холмский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что приемный покой ЦРБ в Холмске поступил 15-летний подросток с проникающей колото-резаной раной.
АСТВ 00:39
Политика

Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу

Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру вчера в 04:00
Авто

В Сети показали фото нового кроссовера Alfa Romeo Tonale

В этом году Женевский автосалон представил публике долгожданную новинку — Alfa Romeo Tonale, хотя на мартовском мероприятии компактный кроссовер был представлен в качестве концепции.
SpeedMe 08 октября в 07:14
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Политика

Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск

Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 11:08
Гаджеты

Замена экрана Samsung Galaxy Fold обойдётся в $599

3DNews вчера в 03:35
Космос

Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета вчера в 23:12
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия

12 млн руб. украли у пайщиков потребительского кооператива в Иркутске

Полиция Иркутской области возбудила уголовное дело по факту кражи 12 миллионов рублей у пайщиков потребительского кооператива «Восточно-Сибирские сбережения» в Иркутске, сообщается 10 октября на сайте Главного управления МВД России по Иркутской области.
ИрСити 00:10
Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 08 октября в 01:19
Политика

Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44%

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».
РБК вчера в 15:03
Футбол

Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»

В сентябре сборная России выиграла у шотландцев в Глазго со счетом 2:1. К матчу со сборной Шотландии готовятся все вызванные в команду футболисты.
Вести.Ru 00:07
Шоу-бизнес

Юлию Михалкову выпроводили из «Уральских пельменей»

News.ru вчера в 17:35
Политика

Норвегия отказалась от участия в системе противоракетной обороны НАТО

«Путем более широкой оценки политики безопасности правительство решило, что Норвегия не рассматривает возможность приобретения датчиков обнаружения или ракет-перехватчиков, которые могут попасть в ПРО НАТО», — отмечено в комментариях к бюджетному плану Министерства обороны Норвегии.
Новостной фронт 08 октября в 12:06
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Футбол

Головин дисквалифицирован на один матч

Дисциплинарная комиссия ПФЛ рассмотрела эпизод с удалением полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3). Как сообщает пресс-служба организации, россиянин дисквалифицирован на одну встречу.
Спорт-Экспресс вчера в 19:44
Общество

Дочка Джоли превращается в копию отца

Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
7Дней.ру 08 октября в 12:00
Политика

Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи

RT на русском вчера в 15:20
Кино

Сериал «Ходячих мертвецов» продлили на одиннадцатый сезон

Телесериал «Ходячие мертвецы» продлен на одиннадцатый сезон.
Inc-news.ru 07 октября в 15:30
Армия и оружие

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции

Сенаторы США предложили ввести санкции против Турции на фоне проведения страной военной операции в Сирии.
Национальная служба новостей вчера в 17:14
Общество

Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Министерство юстиции РФ подготовило законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за неуплату алиментов.
Ридус вчера в 14:54
Политика

Польша вопреки запрету роет канал на Балтике в обход России

В польском Эльблонге подписан контракт на сооружение канала, который свяжет город с Балтийским морем.
Русская Планета вчера в 11:08
Политика

Вице-премьер Госсовета КНР планирует покинуть Вашингтон в четверг

С американской стороны в переговорах ожидаются торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин, китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета Лю Хэ.
РИА Новости вчера в 19:12
Политика

В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии

Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
RT на русском 00:03
Политика

Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году

Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Известия вчера в 19:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное