Политика

РЕН ТВРЕН ТВКиев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год

Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год. Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук, передает ТАСС. По его словам, Киев намерен заключить долгосрочный контракт по газу на новых условиях.
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RT на русскомвчера в 08:00
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон
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