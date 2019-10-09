Политика
РЕН ТВКиев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год
Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год. Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук, передает ТАСС. По его словам, Киев намерен заключить долгосрочный контракт по газу на новых условиях.
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Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
РИА Новости 01:13
Футбол
Российская сборная сыграет в «Лужниках» с командой Шотландии
Российская футбольная сборная проведет 10 октября отборочный матч с Шотландией в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе "Лужники".
Народные новости 00:59
Спорт
Минспорт ответил на все вопросы WADA о московской лаборатории
Глава Минспорта Павел Колобков напомнил, что WADA обратилось к российской стороне с просьбой дать разъяснение по 31 пункту относительно московской лаборатории.
Телеканал 360° 08 октября в 16:13
Политика
Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.
Lenta.ru 01:37
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Футбол
Петр Чех начал хоккейную карьеру
Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании «Гилдфорд Феникс».
Спорт-Экспресс вчера в 15:18
Политика
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения.
Известия вчера в 22:15
Финансы
ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров прогнозируется на уровне 16,4 тыс. рублей в 2020 году, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Взгляд.ру 02:33
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Общество
Сияющая улыбкой Анджелина Джоли появилась на премьере «Малефисенты»
Знаменитость буквально сияла улыбкой и выглядела счастливой.
Газета Metro 07 октября в 13:45
Футбол
«Украина 20 лет назад поставила Россию на колени»
Sport.ua: «Миф о выдающейся команде» Большой материал о встрече в Лужниках озаглавлен «Как Украина 20 лет назад поставила Россию на колени».
Спорт-Экспресс вчера в 07:50
Футбол
«Фенербахче» просит у «Арсенала» Озила
«Фенербахче» заинтересован в том, чтобы уже зимой арендовать у «Арсенала» полузащитника Месута Озила.
Чемпионат вчера в 20:13
Происшествия
В Саратове сотни человек ищут пропавшую 9-летнюю школьницу
В Саратове по дороге в школу пропала девятилетняя девочка. На ее поиски вышли несколько сотен добровольцев и спасателей, полиция и кинологи.
ТК Звезда 01:33
Космос
Curiosity обнаружил остатки соленого озера на Марсе
Марсоход НАСА "Curiosity" обнаружила высокий уровень сульфатных солей в скалах кратера Гейл на Марсе.
Газета.Ru 08 октября в 02:00
Политика
Поездки в США депутатов Госдумы будут приостановлены
Советом Думы принято решение рекомендовать депутатам провести отмену запланированных в ближайшее время поездок в Соединенные Штаты Америки.
В городе R 01:49
Армия и оружие
Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух опаснейших боевиков
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США вывезли из Сирии двух особо опасных боевиков ИГ.
Газета.Ru 01:26
Политика
Путин уволил Глазьева с поста своего советника
Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
РБК вчера в 11:29
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру вчера в 04:00
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Шоу-бизнес
Наталья Рудова стала ведущей реалити-шоу на Бали
Сегодня стало известно, что ведущей телешоу будет Наталья Рудова.
StarHit.ru вчера в 18:20
Общество
Первая в мире клонированная корова умерла в Японии
В японском заповеднике умерла корова по кличке Кага, которая вместе с сестрой-близнецом стала первой клонированной коровой в мире, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 22:58
Общество
В России захотели штрафовать родителей курящих школьников
С родителей курящих школьников могут начать брать штрафы.
Газета.Ru вчера в 20:52
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
REGNUM вчера в 21:41
Наука
Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные батареи
Московский Комсомолец вчера в 05:52
Политика
В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией России»
В Европарламенте призвали разработать стратегию борьбы с "дезинформацией" со стороны России. Об этом сказано в резолюции ЕП, передает RT.
Москва 24 02:24