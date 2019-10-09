Политика

РЕН ТВРЕН ТВКиев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год

Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год. Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук, передает ТАСС. По его словам, Киев намерен заключить долгосрочный контракт по газу на новых условиях.
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Украина отказалась продлевать транзитный контракт с Россией на один год

Газета.Ru08:37

Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год

РЕН ТВ09:17

Киев не согласен продлевать транзитный контракт с Москвой на один год

ТАСС09:08

Украина настаивает на долгосрочном контракте на транзит российского газа

Коммерсантъ08:42

На Украине не хотят продлевать договор по транзиту газа с Россией на год

Life.ru10:00

Киев выступил против продления контракта на транзит газа с РФ

News.ru08:08

Киев не согласился на продление транзитного контракта на год

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