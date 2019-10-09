Политика
РЕН ТВКиев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год
Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год. Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук, передает ТАСС. По его словам, Киев намерен заключить долгосрочный контракт по газу на новых условиях.
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Политика
Колеров: «Лукашенко обманывал, обманывает и будет обманывать Путина»
Белорусы и русские образуют единый народ. Однако это не приведёт к политической интеграции Белоруссии и России.
Происшествия
Две жительницы Дагестана предстанут перед судом за убийство насильника
Двух жительниц Карабудахкентского района Дагестана будут судить по обвинению в убийстве мужчины, который изнасиловал одну из них.
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Футбол
Жена Варди ответила на обвинения супруги Руни
«В течение нескольких лет доступ к моему аккаунту был у многих людей, и на этой неделе я узнала, что подписана на тех, которых никогда не знала», - говорится в сообщении Ребеки в Twitter.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Авто
Стартовала сборка обновленной Lada Vesta с вариаторной трансмиссией
Компания "АвтоВАЗ" приступила к выпуску модели LADA Vesta с вариатором Jatco и мотором HR16 объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новые агрегаты достались авто в кузове седан, а также "Вестам" в исполнении Cross, SW и SW Cross.
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Гаджеты
Руанда начала выпускать первый в Африке смартфон
Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных
Сегодня стало известно, что "прекрасная няня" продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма
В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
Авто
Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России
Дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.
Здоровье
Эксперт рассказал, какими расстройствами настроения страдают россияне
Каждый пятый россиянин страдает теми или иными расстройствами настроения – в большинстве случаев это депрессия, заметить первые симптомы и направить к специалисту могут близкие люди, однако профессиональная помощь бывает нужна и самим психиатрам, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Космос
NASA опубликовало карту Луны для художников в формате 3D
Политика
Путин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя
Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям.
Экономика
Автодилеры попросили Путина не допускать повышения утильсбора
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) написала письмо президенту РФ Владимиру Путину в котором выступила против существенного повышения ставок утильсбора, говорится на сайте организации во вторник, 8 октября.
Происшествия
Людмиле Битяй условный срок поменяли на шесть лет колонии
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции последствиями за попытку уничтожения курдов
Президент США Дональд Трамп вновь пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.
Баскетбол
В Китае приостановили показ матчей НБА из-за скандального твита
Китайский государственный телеканал CCTV приостановил показ предсезонных матчей НБА.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Армия и оружие
Живой щит: зачем боевики в Сирии мешают мирным жителям вернуться к семьям
По данным сирийского военного командования, которое стянуло к линии соприкосновения значительные силы, террористы Джебхат-ан-Нусры* используют мирных жителей в качестве живого щита.
Политика
Памфилова доложила Путину о «цинизме и нарушениях» на выборах
Муниципальные выборы в Петербурге Памфилова сочла «беспрецедентными по цинизму и нарушениям» (цитата по «РИА Новости»).
Хоккей
«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Шоу-бизнес
Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
Армия и оружие
«Путин приказал»: нобелевский лауреат обвинил Трампа в предательстве
Дональд Трамп поставил новый рекорд.