Украина отказалась от продления контракта с Россией по транзиту газа на год. Об этом заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук, передает ТАСС. По его словам, Киев намерен заключить долгосрочный контракт по газу на новых условиях.

Киев отказался от продления транзитного контракта с РФ на год

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