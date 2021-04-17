Boring купила участок недвижимости в Вашингтоне, который мог бы служить потенциальной станцией, и в 2019 году Мэриленд и федеральные транспортные чиновники опубликовали свой 411-страничный проект экологической экспертизы проекта.
Самарские "Крылья Советов" в 37-м туре ФНЛ разгромили на своем поле воронежский "Факел" со счетом 5:1 В составе победителей отличились Александр Солдатенков, Владислав Сарвели, Роман Ежов, Юрий Горшков и Егор Голенков.
В марте начался новый этап обострения конфликта между Россией, Украиной и странами Запада после заявлений Киева и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик об обстрелах, разведывательных действиях и передислокации военной техники по линиям разграничения.