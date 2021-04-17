Арбитр Федотов: просто выдуманный пенальти в ворота «Ростова». Судьи отдают долги Сухине

Соперник не блокировал Крыховяка, не шёл в него, это просто выдуманный пенальти в ворота «Ростова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.