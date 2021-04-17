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РИА Новости

Киев отказался от сценария, при котором не получит финансирования от МВФ

Украина даже не рассматривает сценарий, при котором страна не получит финансирование от МВФ, заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.В источнике
РИА Новости
REGNUM

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Киев отказался от сценария, при котором не получит финансирования от МВФ

РИА Новости11:49

Глава нацбанка: Украина не мыслит себя без кредитов МВФ

REGNUM08:51
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