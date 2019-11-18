Политика

РБКРБККиев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда. Об этом в Telegram написал украинский министр обороны Андрей Загороднюк. По его словам, «это не акт доброй воли».
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Глава Минобороны Украины прокомментировал возвращение Россией кораблей Киеву

Национальная служба новостей15:21

Глава Минобороны Украины высказался об агрессивной России и возвращении кораблей

URA.Ru16:20

В Киеве отказались считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

РИА Новости15:49

В Киеве отказались считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

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Глава минобороны Украины оценил возвращение задержанных кораблей

Газета.Ru15:01

Киев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

РБК14:54

Минобороны Украины после передачи кораблей назвало Россию агрессором

Телеканал 360°14:48
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Кино

Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России

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Нетаньяху обсудил с Трампом поселения на берегу Иордана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону и обсудил с ним израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.
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В Иркутске разоблачили финансовую пирамиду «Корпорация Ромашка»

Жительница Иркутска создала в социальной сети группу «Корпорация Ромашка», под этим летним названием скрывалась банальная финансовая пирамида, которая несколько месяцев выкачивала из присоединившихся деньги.
Московский Комсомолец 04:14
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Футбол

Уткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России

Российский журналист Василий Уткин ответил украинцу Виктру Вацко на критику сборной России.
Pravda.Ru 01:21
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Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
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СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК 17:29
Политика

«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 11:58
Футбол

Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором рассказал о финансовых проблемах ФК.
Коммерсантъ 08:49
Политика

Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
Газета.Ru 18:52
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Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
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Газета.Ru 16 ноября в 05:29
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Украине вернули военные корабли, задержанные в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Семин осудил члена комитета по этике РФС за критику Миранчука

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о словах члена комитета по этике РФС Андрея Созина, который негативно оценил игру Алексея Миранчука в матче с национальной командой Бельгии в отборе Евро 2020, а также с иронией отнесся к сведениям о трансферной стоимости игрока.
Vprognoze.ru 04:57
Происшествия

На акции протеста в Тбилиси задержали 37 человек

РБК 17:29
Армия и оружие

Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учения военно-воздушных сил и ПВО страны.
Российская газета 15 ноября в 22:14
Игры

Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг

Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.
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Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
RT на русском 06:52
Общество

Журналисты попросили Роскомнадзор не штрафовать СМИ за ссылки с матом

Главные редакторы российских изданий обратились к главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой отказаться от практики штрафов для СМИ, разместивших ссылки на страницы сторонних сайтов, содержащие ненормативную лексику.
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Спорт

Россия обыграла Данию на чемпионате Европы по керлингу

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В Подмосковье открылась выставка Марка Шагала

По информации Интерфакса, выставка работ известного художника Марка Шагала действует в музейном комплексе Новый Иерусалим в Истре.
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Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Экономика

ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Коммерсантъ 02:46
Общество

Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»

Свободная Пресса 12:37
Общество

Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции

Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:47
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин госпитализирован в одну из московских больниц.
РЕН ТВ 18:30
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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