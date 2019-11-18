Политика
РБККиев отказался считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Возвращение Россией трех кораблей Военно-морского флота (ВМС) Украины стоит рассматривать лишь как выполнение решения суда. Об этом в Telegram написал украинский министр обороны Андрей Загороднюк. По его словам, «это не акт доброй воли».
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Глава Минобороны Украины прокомментировал возвращение Россией кораблей Киеву
Национальная служба новостей15:21
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Кино
Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону и обсудил с ним израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.
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В Иркутске разоблачили финансовую пирамиду «Корпорация Ромашка»
Жительница Иркутска создала в социальной сети группу «Корпорация Ромашка», под этим летним названием скрывалась банальная финансовая пирамида, которая несколько месяцев выкачивала из присоединившихся деньги.
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Российский журналист Василий Уткин ответил украинцу Виктру Вацко на критику сборной России.
Гаджеты
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Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
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Политика
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Политика
Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.
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В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН
Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Политика
Украине вернули задержанные в Керченском проливе военные корабли
Украине вернули военные корабли, задержанные в Керченском проливе за незаконное пересечение российской границы.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Футбол
Семин осудил члена комитета по этике РФС за критику Миранчука
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о словах члена комитета по этике РФС Андрея Созина, который негативно оценил игру Алексея Миранчука в матче с национальной командой Бельгии в отборе Евро 2020, а также с иронией отнесся к сведениям о трансферной стоимости игрока.
Армия и оружие
Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил учения военно-воздушных сил и ПВО страны.
Игры
Valve анонсировала Half-Life: Alyx — первые детали в четверг
Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019 Мы рады представить нашу флагманскую VR-игру Half-Life: Alyx в этот четверг в 21:00 по московскому времени.
Общество
В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя
Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
Общество
Журналисты попросили Роскомнадзор не штрафовать СМИ за ссылки с матом
Главные редакторы российских изданий обратились к главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой отказаться от практики штрафов для СМИ, разместивших ссылки на страницы сторонних сайтов, содержащие ненормативную лексику.
Спорт
Россия обыграла Данию на чемпионате Европы по керлингу
Культура
В Подмосковье открылась выставка Марка Шагала
По информации Интерфакса, выставка работ известного художника Марка Шагала действует в музейном комплексе Новый Иерусалим в Истре.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Общество
Хозяин толстого кота Виктора станет акционером «Аэрофлота»
Общество
Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции
Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин госпитализирован в одну из московских больниц.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.