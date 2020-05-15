Политика

ТАССТАССКиев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции

Киев исключает любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны. Это подтвердил офис президента Украины Владимира Зеленского по итогам состоявшейся в четверг очередной видеоконференции контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
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с чего всё началось
«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины», — говорится в сообщении на сайте
 офиса.
RT на русском17:46

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Украина отказалась закреплять особый статус Донбасса в Конституции

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Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в Конституции

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Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции

Комсомольская правда17:34

Киев отказался закреплять особый статус Донбасса в конституции

Известия17:32

Киев не собирается закреплять особый статус Донбасса в Конституции

RT на русском17:46

В Киеве исключили закрепление в конституции особого статуса Донбасса

Московский Комсомолец16:58

Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции

ТАСС16:46
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Политика

NYT уверена в точности своих данных по смертности от COVID-19 в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что ведомство направит письма в издания The Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о занижении статистики по смертности от COVID-19 в РФ.
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Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
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Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

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Политика

Путин поручил обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил преждевременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
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Общество

Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети

После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
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Выпускники российских школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, смогут сдать столько ЕГЭ, сколько им требуется для поступления.
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В Санкт-Петербурге выписали первого пациента, которому перелили плазму ранее излечившегося от коронавируса донора.
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Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

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Общество

Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе

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Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17

В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
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Самюэль Это’О: «Только Роналдо был лучшим нападающим, чем я»

Лучшим нападающим из всех был Роналдо. Испытываю к нему большое уважение и восхищение.
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Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода

"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
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Общество

Москва купила крупнейшего производителя масок в России

Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
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Bloomberg интересует, почему коронавирус «не убил больше русских»

Bloomberg разместило статью под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в которой опубликованы рассуждения о причинах низкой смертности от COVID-19 в РФ.
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"Глава региона заявил сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба, что в Иркутской области прирост заболевших за сутки составил 95 случаев, большинство из них вахтовики", - говорится в сообщении.
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Шуга из BTS рассказал, что будет делать, если из группы уйдут участники

Шуга (Suga) поделился со зрителями, что же все-таки он будет делать, если кто-то решится покинуть группу.
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В Москве умерли 68 пациентов с коронавирусом

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Мировые расходы на ядерное оружие достигли $ 73 млрд

Очень невовремя и не по делу потрачены деньги "Сейчас более чем когда-либо ясно, что ядерное оружие не обеспечивает безопасность для мира в разгар глобальной пандемии, и даже для девяти стран, которые имеют ядерное оружие, особенно когда есть документально подтвержденные дефициты медицинских поставок и истощенных медицинских работников", — сказала Алисия Сандерс-Закре, ведущий автор доклада.
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Щербакова приняла участие в челлендже Овечкина

Sports.ru вчера в 11:16
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Симоньян сравнила здравоохранение в России и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила российскую и американскую системы здравоохранения.
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«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф

Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
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Premier Studios начнет производство документального кино и сериалов

В 2019 году Premier Studios реализовала аналогичный проект в тестовом режиме для производства веб-сериалов и результат удовлетворил компанию, сказал продюсер и один из руководителей Premier Studios Валерий Федорович.
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Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

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Инфекционист Сапронов заявил о стремительном течении коронавируса

Главный внештатный инфекционист управления делами президента России Георгий Сапронов рассказал, что еще утром человек на ногах, а уже к вечеру оказывается в палате интенсивной терапии.
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Биатлонист Устюгов прокомментировал обвинения в допинге

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Еще одним источником заражения коронавирусом может быть кишечник

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Гуляев: в Омске одна из лучших академий в России. Условия не такие, как в «Сибири»

Защитник сборной России U16 Михаил Гуляев рассказал о решении перейти из системы «Сибири» в систему «Авангарда».
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