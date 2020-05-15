Политика
ТАССКиев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции
Киев исключает любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны. Это подтвердил офис президента Украины Владимира Зеленского по итогам состоявшейся в четверг очередной видеоконференции контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
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с чего всё началось
«Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины», — говорится в сообщении на сайте офиса.RT на русском17:46
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Политика
NYT уверена в точности своих данных по смертности от COVID-19 в РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что ведомство направит письма в издания The Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о занижении статистики по смертности от COVID-19 в РФ.
Интерфакс вчера в 17:44
Энергетика
Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть
В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.
Lenta.ru 10:44
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Политика
Путин поручил обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил преждевременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева и Павел Воля трогательно поздравили сына Роберта с днем рождения. Видео!
По случаю празднования дня рождения сына Ляйсан Утяшева опубликовала в своем инстаграме ролик, в котором собраны редкие семейные фотографии и отрывки видеозаписей с участием Роберта.
ОК! 13:26
Общество
Школьники смогут выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, смогут сдать столько ЕГЭ, сколько им требуется для поступления.
РИА Оренбуржье 07:37
Здоровье
В Санкт-Петербурге выписали первого лечившегося плазмой пациента
В Санкт-Петербурге выписали первого пациента, которому перелили плазму ранее излечившегося от коронавируса донора.
ФедералПресс 15:40
Общество
Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев принял решение об увольнении после публикации открытого письма против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде.
РИА Новости 19:47
Общество
В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17
В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Наша версия 11:48
Футбол
Самюэль Это’О: «Только Роналдо был лучшим нападающим, чем я»
Лучшим нападающим из всех был Роналдо. Испытываю к нему большое уважение и восхищение.
Матч ТВ 19:47
Общество
Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода
"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
Общество
Москва купила крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили ООО «КИТ» — крупнейшего производителя медицинских масок в России, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Коммерсантъ 19:26
Здоровье
Bloomberg интересует, почему коронавирус «не убил больше русских»
Bloomberg разместило статью под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в которой опубликованы рассуждения о причинах низкой смертности от COVID-19 в РФ.
Аргументы недели 14:54
Общество
В Приангарье выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом
"Глава региона заявил сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба, что в Иркутской области прирост заболевших за сутки составил 95 случаев, большинство из них вахтовики", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:05
Здоровье
Кофе снижает процент жира в организме
Авторы отметили, что кофе снижал количество не только подкожного, но и висцерального жира, который скапливается в брюшной полости и окружает внутренние органы.
МИР 24 08:17
Культура
Шуга из BTS рассказал, что будет делать, если из группы уйдут участники
Шуга (Suga) поделился со зрителями, что же все-таки он будет делать, если кто-то решится покинуть группу.
Popcake 09:24
Общество
В Москве умерли 68 пациентов с коронавирусом
RT на русском 17:33
Армия и оружие
Мировые расходы на ядерное оружие достигли $ 73 млрд
Очень невовремя и не по делу потрачены деньги "Сейчас более чем когда-либо ясно, что ядерное оружие не обеспечивает безопасность для мира в разгар глобальной пандемии, и даже для девяти стран, которые имеют ядерное оружие, особенно когда есть документально подтвержденные дефициты медицинских поставок и истощенных медицинских работников", — сказала Алисия Сандерс-Закре, ведущий автор доклада.
Pravda.Ru 01:12
Спорт
Щербакова приняла участие в челлендже Овечкина
Sports.ru вчера в 11:16
Здоровье
Симоньян сравнила здравоохранение в России и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила российскую и американскую системы здравоохранения.
РИА Новости 18:10
Энергетика
«Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф
Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам.
ИА Красная Весна вчера в 16:59
Кино
Premier Studios начнет производство документального кино и сериалов
В 2019 году Premier Studios реализовала аналогичный проект в тестовом режиме для производства веб-сериалов и результат удовлетворил компанию, сказал продюсер и один из руководителей Premier Studios Валерий Федорович.
Telesputnik.ru 12 мая в 04:51
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Здоровье
Инфекционист Сапронов заявил о стремительном течении коронавируса
Главный внештатный инфекционист управления делами президента России Георгий Сапронов рассказал, что еще утром человек на ногах, а уже к вечеру оказывается в палате интенсивной терапии.
Известия Мордовии 03:15
Биатлон
Биатлонист Устюгов прокомментировал обвинения в допинге
Устюгов напомнил, что IBU заподозрил его в применении допинга «в связи с повышенным гемоглобином» еще в 2017 году, после чего спортсмен «предоставил выписки из медицинской карты и дополнительные анализы крови» и дело было закрыто.
ИА Красная Весна 14:44
Наука
Еще одним источником заражения коронавирусом может быть кишечник
ТАСС Наука вчера в 08:36
Хоккей
Гуляев: в Омске одна из лучших академий в России. Условия не такие, как в «Сибири»
Защитник сборной России U16 Михаил Гуляев рассказал о решении перейти из системы «Сибири» в систему «Авангарда».
Чемпионат вчера в 04:30