с чего всё началось

Киев исключает любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны. Это подтвердил офис президента Украины Владимира Зеленского по итогам состоявшейся в четверг очередной видеоконференции контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Политика NYT уверена в точности своих данных по смертности от COVID-19 в РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что ведомство направит письма в издания The Financial Times и The New York Times с требованием опровергнуть опубликованную ими информацию о занижении статистики по смертности от COVID-19 в РФ. 8

Энергетика Обнаружен тайный победитель от отрицательных цен на нефть В США обнаружили тайного победителя от отрицательных цен на нефть.

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной. 628

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 269

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева и Павел Воля трогательно поздравили сына Роберта с днем рождения. Видео! По случаю празднования дня рождения сына Ляйсан Утяшева опубликовала в своем инстаграме ролик, в котором собраны редкие семейные фотографии и отрывки видеозаписей с участием Роберта.

Общество Школьники смогут выбирать количество предметов ЕГЭ Выпускники российских школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, смогут сдать столько ЕГЭ, сколько им требуется для поступления. 10

Общество Профессор МГУ уволился после письма о домогательствах в вузе Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Князев принял решение об увольнении после публикации открытого письма против сексуальных злоупотреблений и харассмента в университетской среде. 231

Общество В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17 В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. 269

Общество Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода "Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг. 2

Здоровье Bloomberg интересует, почему коронавирус «не убил больше русских» Bloomberg разместило статью под названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в которой опубликованы рассуждения о причинах низкой смертности от COVID-19 в РФ. 13

Общество В Приангарье выявили 95 новых случаев заражения коронавирусом "Глава региона заявил сегодня, 14 мая, на заседании оперативного штаба, что в Иркутской области прирост заболевших за сутки составил 95 случаев, большинство из них вахтовики", - говорится в сообщении. 34

Здоровье Кофе снижает процент жира в организме Авторы отметили, что кофе снижал количество не только подкожного, но и висцерального жира, который скапливается в брюшной полости и окружает внутренние органы.

Армия и оружие Мировые расходы на ядерное оружие достигли $ 73 млрд Очень невовремя и не по делу потрачены деньги "Сейчас более чем когда-либо ясно, что ядерное оружие не обеспечивает безопасность для мира в разгар глобальной пандемии, и даже для девяти стран, которые имеют ядерное оружие, особенно когда есть документально подтвержденные дефициты медицинских поставок и истощенных медицинских работников", — сказала Алисия Сандерс-Закре, ведущий автор доклада.

Здоровье Симоньян сравнила здравоохранение в России и США Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила российскую и американскую системы здравоохранения. 1

Энергетика «Транснефть» прокомментировала предложение Сечина изменить тариф Напомним, 13 мая глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил рассмотреть вопрос тарифов на транспортировку нефти по нефтепроводам. 105

Кино Premier Studios начнет производство документального кино и сериалов В 2019 году Premier Studios реализовала аналогичный проект в тестовом режиме для производства веб-сериалов и результат удовлетворил компанию, сказал продюсер и один из руководителей Premier Studios Валерий Федорович.

Общество Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа. 94

Здоровье Инфекционист Сапронов заявил о стремительном течении коронавируса Главный внештатный инфекционист управления делами президента России Георгий Сапронов рассказал, что еще утром человек на ногах, а уже к вечеру оказывается в палате интенсивной терапии. 479