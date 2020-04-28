с чего всё началось

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Общество Попова заявила о снижении прироста COVID-19 в России в 3,5 раза "За прошедший месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза, это за месяц тех мер, которые были реализованы в соответствии с вашим указом, с 27% до 7 с небольшим процентов на сегодняшний день", - заявила Попова на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в РФ, кадры которого были показаны в эфире телеканала "Россия 24".

Киберспорт В Dota 2 вышел патч 7.26b — ослабили ВСЕ таланты героев Компания Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2. В нем разработчики ослабили все таланты «примерно на 20%» и увеличили получение опыта для соперников при добивании союзного крипа.

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,3K

Экономика Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина. 97

Общество График выплаты пенсий в мае изменится С 13 мая выплата пенсий и других соцвыплат продолжится по обычному графику. 8

Политика Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя. 184

Общество В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2 Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая. 33

Здоровье Названа причина поражения легких при коронавирусе Вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в беседе с "АиФ" рассказал, что COVID-19 повреждает ген гемоглобина, в результате чего атом железа блокируется. 22

Авто Копейка 30 лет простояла в гараже и выглядит идеально Блогер Roma Uracco рассказал историю о Копейке, успевшей проехать лишь 5,7 тыс. км и на долгие 30 лет запертой в гараже. 1

Общество В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года. 3,4K

Общество ООН призвала Белоруссию незамедлительно ввести карантин Эксперты призвали белорусские власти принять ограничительные меры на фоне новой динамики роста инфицирования: отложить все массовые мероприятия, перевести школы и университеты на дистанционное обучение. 7

Игры SnowRunner уже вышла на PS4, Xbox One и PC Издательство Focus Home Interactive и разработчики из Saber Interactive представили релизный трейлер SnowRunner, которая уже вышла на PlayStation 4, Xbox One и PC. 3

Экономика Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки. 847

Футбол Логотип ЦСКА претендует на звание лучшей эмблемы по версии Marca Испанское спортивное издание Marca запустила голосование за определение лучшей эмблемы футбольного клуба во всем мире.