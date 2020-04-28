с чего всё началось

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Политика Путин выступит с большим обращением Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 2,8K

Здоровье Минздрав призвал больницы снизить потребность в защитных костюмах Министерство здравоохранения России в обновленных рекомендациях по пандемии коронавируса, обратилось к медицинским организациям с просьбой рационально минимизировать потребности в средствах индивидуальной защиты с целью ограничения необоснованного расхода. 20

Общество Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири» В Якутии на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири», начался бунт рабочих-вахтовиков, пишет портал «Якутия.инфо» со ссылкой на видео митинга. 768

Здоровье Минздрав назвал группы обязательной госпитализации при COVID-19 По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки. 5

Политика Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. 680

Политика Лавров ответил на сообщения чешских СМИ о «подготовке отравления» Захарова назвала фейком публикацию о сотрудниках спецслужб РФ в Чехии По словам Лаврова, обвинения чешских СМИ являются бездоказательными.

Здоровье Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости. 713

Политика Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 171

Общество Госпитализирован новый настоятель Богоявленского собора в Елохове Ранее сегодня в интернете появилась информация из неофициальных источников о том, что новый настоятель Богоявленского кафедрального собора Москвы епископ Фома (Мосолов) лежит в Одинцово на ИВЛ.

Происшествия Под Харьковом 6-летняя девочка ушла гулять и насмерть замёрзла в поле Вечером 26 апреля в Харьковской области без вести пропала 6-летняя девочка. Малышка была в гостях у бабушки в селе Сосновка.

Политика Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент. 476

Общество Медики рекомендуют соблюдать дистанцию между животными при прогулках При прогулках владельцев с домашними животными призывает соблюдать правильную дистанцию Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Общество Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. 439

Энергетика Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома» Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски. 1,3K